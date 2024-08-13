Заборони та обмеження: Кабмін придумав покарання тим, хто не оновив дані в ТЦК

Якщо чоловік віком від 18 до 60 років не оновив дані в ТЦК та його даних немає у реєстрі "Оберіг", то він, перебуваючи за кордоном, не зможе відновити чи отримати водійське посвідчення, а також зареєструвати транспортний засіб. Відповідну постанову розмістили на сайті Кабінету міністрів.
Чоловіки, які не оновили свої військово-облікові дані та перебувають за кордоном, не зможуть відновити чи отримати водійське посвідчення, а також отримати документ про реєстрацію транспортного засобу. Таку постанову прийняв Кабінет міністрів для підтримання та посилення мобілізації під час дії воєнного стану в Україні.
Так, установлено, що в період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування:
- розміщені за межами України відокремлені підрозділи (філії, представництва) державного підприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби (тобто, ДП "Документ"), здійснюють прийом документів для отримання адміністративних послуг з обміну посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, або отримання його після втрати чи викрадення, а також щодо державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, крім транспортних засобів, які потребують експертного дослідження, та видачу оформлених результатів їх надання або відмови в наданні.
- Ці положення щодо видачі оформлених результатів надання адміністративних послуг не поширюються на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, стосовно яких у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відсутня інформація про виключення з військового обліку або про уточнення (оновлення) персональних даних;
- посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виготовлені на бланку, замовлені засобами електронного кабінету водія функціональної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, стосовно яких у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відсутня інформація про виключення з військового обліку або про уточнення (оновлення) персональних даних, у міжнародних поштових відправленнях не пересилаються.
Тобто чоловіки, які не виконали вимоги щодо оновлення своїх військових даних в ТЦК, за кордоном будуть обмеженими у деяких правах, таких, як отримання водійського посвідчення чи реєстрації автомобіля.
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.
Мобілізація в Україні - останні новини
Згідно із новим законом про мобілізацію, в деяких регіонах повістки військовозобов'язаним вже почали розсилати поштою, перший такий випадок зафіксовано у Волинській області.
Раніше стало відомо, що західні партнери України вважають, що вік призовників від 18 до 25 років є найбільш оптимальним для служби у війську та для захисту України від ворога.
Як повідомляв Главред, у німецькій федеральній землі Гессен не видаватимуть чоловікам з України призовного віку проїзні документи, що замінюють закордонні паспорти. Таке рішення поснили тим, що чоловіки здатні поїхати в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби.
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