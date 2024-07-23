ЗСУ збили російський Су-25 на сході: опубліковано відео точного удару

Результативний удар по авіації РФ було завдано на Покровському напрямку.

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Су-25 РФ збито на Донеччині / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Українські захисники зуміли збити ще один російський штурмовик Су-25 у Донецькій області.

Про новий успіх українських бійців йдеться в повідомленні у Facebook 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Як уточнюється в повідомленні, результативного удару по авіації РФ було завдано на Покровському напрямку.

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"Сьогодні в районі Покровського трикутника (аномальна зона падіння окупантських бортів) знову зник зі зв'язку ворожий Су-25", - зазначають українські бійці.

Судячи з опублікованого відео, удар по російському військовому літаку було завдано за допомогою ПЗРК прямо з позицій ЗСУ.

"Два російські пілоти мали безумство залетіти фактично впритул до наших позицій. За своє нахабство один із них був миттєво покараний", - додали в 110-й ОМБр.

Дивіться відео - ЗСУ збили російський Су-25 на Донбасі:

/ Скріншот

Літак Су-25 Су-25 - одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами в разі льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також маловисотні повітряні, повільні цілі. Орієнтовна вартість такого штурмовика дорівнює 11 млн доларів.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25. Раніше військові "посадили на вічну стоянку" в донбаських степах російський штурмовик Су-25. А пізніше зенітники бригади точним попаданням ліквідували ще одну ворожу "сушку".

Нагадаємо, раніше зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25 у Донецькій області. Це вже четвертий збитий Су-25 за травень на рахунку цієї бригади.

Як повідомлялося раніше, штурмовик Су-25 російських окупантів збили українські захисники на Авдіївському напрямку. Це також вдала робота 110-ї окремої механізованої бригади.

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