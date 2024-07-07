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"Догорає в українському степу": ЗСУ збили російську "пташку" на ключовому напрямку

Юрій Берендій
7 липня 2024, 16:55
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Успішну роботу зі збиття російського штурмовика Су-25 здійснили військові окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
'Догорає в українському степу': ЗСУ збили російську 'пташку' на ключовому напрямку
Українські військові збили ще один російський Су-25 / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, armyinform

Сили оборони України збили російський штурмовий літак Су-25 в небі над Донеччиною. Про успішні дії українських захисників повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Як йдеться у повідомлення, українські військові збили російський літак на Покровському напрямку. Крім того, зазначається, що цей Су-25 завдавав ударів по позиціях підрозділів Сил оборони України.

"Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, який тепер догорає в степах українського Донбасу", - наголосили в ОСУВ "Хортиця".

відео дня

Літак Су-25

Су-25 - одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами в разі льотної погоди.

Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також маловисотні повітряні, повільні цілі.

Орієнтовна вартість такого штурмовика дорівнює 11 млн доларів.

Знищення російської авіації - удари по аеродромах РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 28 червня військовослужбовці Національної гвардії України збили російський штурмовик Су-25 у небі над Донеччиною, про що повідомила прес-служба Нацгвардії та опублікувала відповідне відео.

Заступник начальника штабу 10-го командування протиповітряної та протиракетної оборони Армії США, полковник Розанна Клементе заявила, що Україна могла збити російський літак А-50 над Азовським морем, використовуючи системи ППО, передані союзниками.

8 червня 2024 року Сили оборони України завдали удару по російському аеродрому "Ахтубинск" у Архангельській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від українського кордону. Внаслідок операції було уражено найсучасніший російський винищувач Су-57, про що повідомила прес-служба ГУР.

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війна в Україні Су-25
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