Обливання водою, палиці і відра: під стінами Києво-Печерської Лаври почалися "веселощі"

Священики УПЦ МП почали влаштовувати провокації, які потрапили на відео.

Те, що відбувається під Лаврою / ТСН

В Києво-Печерській Лаврі з ранку 31 березня тривають суперечки. У хід пішли вже вода і палиця. Так, священик УПЦ МП вийшов з храму з відром води і ніби освятив активіста на протезі, але дуже рясно облив його.

Хлопець відмахувався від священика палицею, але той продовжував лити воду, пише ТСН.

У відповідь ще один активіст облив священика водою з пляшки. Хлопець, облитий водою, представився журналістам Євгеном, активістом.

відео дня

Один з віруючих УПЦ стоїть тепер на вході з палицею, яку відламали з плаката противників МП.

Що відбувається навколо Києво-Печерської Лаври

На початку грудня 2022 року Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручила Кабінету Міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

10 березня 2023 року стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року, в результаті чого з Києво-Печерської Лаври в першу чергу має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП).

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що мова не йде про закриття монастиря в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі, а мовою богослужіння буде древній слов'янський і український. Епіфаній пояснив, хто з братії зможе залишитися в Лаврі. Він підкреслив, що залишитися можуть ті, хто відкине беззаконну владу Москви.

30 березня господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", а управління майном заповідника перейшло до держави. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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