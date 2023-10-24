Путіну запропонували вдарити по Україні космічною ракетою: ЗМІ розкрили деталі

План був доведений до президента РФ 16 січня, але як він відреагував на нього — невідомо.

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Дмитро Рогозін пропонував вдарити по Україні космічною ракетою / Колаж: Главред, Фото: antiseptic.livejournal.com, russian.space

Колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін пропонував диктатору Володимиру Путіну завдати удару по великому українському місту за допомогою космічної ракети.

Про це свідчать записи розмов Дмитра Рогозіна з Дмитром Барановим - гендиректором ракетно-космічного центру "Прогрес", якими володіє німецьке видання Bild.

Можливість удару по Україні за допомогою космічної ракети обговорювалася на початку січня 2023 року. При цьому навіть російські чиновники вирішили, що найоптимальніше запустити її з космодрому в Плесецьку з вибухівкою на борту.

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Що не так з планом атаки по Україні космічною ракетою

За словами Баранова, головна проблема в тому, що через надзвуковий вхід в атмосферу існуючі важкі фугасні авіабомби або керовані боєголовки будуть перегріватися при швидкості 6 км/сек.

При цьому Рогозін обіцяє порадитися про це з конструктором Юрієм Соломоновим. Через кілька днів той знайшов рішення. Ще один ризик, який обговорювали Рогозін і Баранов, — те, що частини ракети можуть впасти на територію РФ. Їх також турбувало, що похибка при ударі може скласти від 50 до 100 км.

У свою чергу Рогозін запитує Баранова, скільки часу йому буде потрібно на підготовку операції. Той відповідає, що близько шести місяців. При цьому Рогозін називає Володимира Путіна "нашим великим і жахливим" і каже, що передасть йому план через Антона Вайно. За даними видання, план був доведений до президента РФ 16 січня. Як він відреагував на нього — невідомо.

Раніше Рогозін зварганив дикий фейк про атаку ЗСУ. За словами Дмитра Рогозіна, ночами "еротичним голосом" російських військових закликають здатися.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку раніше пролунав вибух у ресторані "Шеш-Беш", де відзначав день народження колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Загинуло двоє окупантів, а сам Рогозін отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна. Однак сам він "визнає" лише поранення шийного відділу хребта.

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