УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупантів заманюють "еротичним голосом": Рогозін зляпав дикий фейк про атаку ЗСУ

27 березня 2023, 16:16
За словами Дмитра Рогозіна, ночами "еротичним голосом" російських військових закликають здатися.
Рогозін
Дмитро Рогозін / УНІАН

Колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив про те, що на лінії фронту на російських окупантів нібито діють інформаційно-психологічними атаками.

За його словами, ночами "еротичним голосом" російських військових закликають здатися. При цьому іноді українські захисники виходять на зв'язок по рації. Про це він написав у Telegram.

"Там дівчина намагається чарівно-еротичним голосом, наслідуючи сирені з грецьких міфів, сказати: "Вареники вже наварені, пельмені готові. Переходьте на нашу сторону, переходьте!",- написав він.

відео дня

При цьому Рогозін також опублікував фото грошових купюр, на яких нібито ЗСУ нанесли написи із закликом до російських солдатів і офіцерів здаватися в полон. За його словами, нібито ЗСУ використовують безпілотники, щоб скидати так "гроші".

"Тепер чекаємо, коли п'ятитисячні купюри полетять", – додав Рогозін.

Screenshot
Дмитро Рогозін показав "докази" ІПСО проти окупантів / t.me/rogozin_do/

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку близько 20: 00 21 грудня пролунав вибух у ресторані "Шеш-Беш", де відзначав день народження колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Загинуло двоє окупантів, а сам Рогозін отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна. Однак сам він "визнає" лише поранення шийного відділу хребта.

У ДПСУ повідомили, що українські прикордонники встановили місце перебування Рогозіна і передали координати товаришам по зброї. Прикордонники підкреслили, що нагадали росіянину, що порушення державного кордону України тягне за собою відповідальність.

Пізніше стало відомо, що Рогозін готується до операції і йому загрожує параліч. Ексглаві "Роскосмосу" збиралися дістати осколок з шиї.

Читайте більше:

Дмитро Рогозін війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:18

Монатік дав раптовий концерт у Київській електричці

17:15

Видатні спортсмени-кияни отримуватимуть стипендію від Віталія Кличка

17:11

В Україну з Німеччини прибули 18 танків Leopard 2 і до 40 БМП Marder - SpiegelВідео

17:08

"Танці з зірками дали мені впевненість у собі": Юлія Саніна розповіла про підготовку до ЄвробаченняВідео

16:55

Ядерний шантаж Путіна - знак поразки і підвищення ставок, але Захід на це не поведеться - ГУРВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:44

Даша Квіткова показала свої целюлітні сідниці: "Я завжди цуралася"

16:33

Як за 5 хвилин відбілити пожовтілі кросівки, щоб вони знову засяяли: 3 ефективні способи

16:32

У ведучої 1+1 Алли Мазур сталося гореВідео

16:18

У Словенії схопили двох "сплячих" російських шпигунів під виглядом подружньої пари - The GuardianВідео

Реклама
16:16

Окупантів заманюють "еротичним голосом": Рогозін зляпав дикий фейк про атаку ЗСУ

16:09

Навіщо досвідчені господині кладуть цукор в холодильник: неймовірний фокус, який здивує результатомВідео

16:08

Крим - "кощієва смерть" для Путіна, війна не завершиться без повернення півострова - ПодолякВідео

15:21

Новий і дуже легкий салат весни 2023: рецепт, який підкорив багатьох зірокВідео

15:18

У Путіна вибухнули погрозою розмістити ядерну зброю в Білорусі всупереч попередженням ЗаходуВідео

15:12

"Я, звісно, всіх ненавиджу": Дантес вперше висловився про любовну пісню Дорофєєвої і КацурінаВідео

15:11

Пригожина можуть "злити" ЗСУ російські військові: журналіст розкрив сценарій

14:52

Китай різко відповів Путіну на погрози розмістити ядерну зброю в БілорусіВідео

14:40

Супермодель Ратаковскі закрутила роман з британською поп-зіркою-ЗМІВідео

14:36

Про що не можна розповідати нікому і ніколи: речі, які потрібно тримати в секреті

14:28

"3 міста в небезпеці": астрологи дали тривожний прогноз на квітень для України - гороскопВідео

Реклама
14:08

Зґвалтування на Закарпатті: скандальна суддя "втекла" на лікарняний, дівчинці шукають нову школу

13:53

Зникла Аліна Гросу вийшла на зв'язок і пояснила своє зникнення

13:46

Є загиблі і десятки поранених, зруйновані 5 багатоповерхівок: РФ атакувала Слов’янськ ракетами С-300ФотоВідео

13:42

Максим Галкін жорстко підколов путініста Петросяна: "Курка з відрізаною головою"Відео

13:24

Вимагають визнати іноагентом: ще два міста скасовують концерти Лорак в РосіїВідео

13:20

Їм підкоряється успіх: топ-6 жіночих імен, чиї власниці прагнуть досягти вершинВідео

12:57

Окупанти в паніці: партизани підірвали авто з топполіцаєм захопленого РФ МаріуполяВідео

12:37

Потужна "бавовна" в окупованому Донецьку: над містом - чорний дим

12:29

РФ "підвищує ставки": Путін переслідує дві мети заявами про розміщення "ядерки" в Білорусі – CNNВідео

11:59

"Закомплексований ліліпут і пустушка": продюсер-путініст Пригожин розкритикував президента РФ - ЗМІВідео

11:58

Загроза відкриття другого фронту: у Раді заговорили про посилення мобілізації

11:58

Чому кішка хоче залізти в шафу та як відучити її це робити

11:30

Потрібно 411 млрд дол.: у світі зростає підтримка ідеї, що РФ має платити за відновлення України – NYTВідео

10:59

"Не лізьте, бо опромінимо": білоруський пропагандист вибухнув ядерними погрозами на адресу Заходу

10:58

Кремлівський маніяк хоче "напаскудити" Україні: журналіст назвав мету "печерної людожерні" РФ

10:46

Розумний будинок з телевізором QLED новости компании

10:42

Путін як і раніше впевнений, що зможе здолати Україну - аналітики ISWВідео

10:03

Стрибок тарифів на 80 грн: у lifecell пояснили, чому різко зросла ціна послуг

09:50

Додали лише 100 грн: чи законно деяким українцям у березні по-мінімуму підняли пенсіїВідео

09:36

Вибухи біля казарм окупантів: у Маріуполі та Мелітополі потужна "бавовна"

Реклама
09:36

На Закарпатті підліткам дали умовний термін за групове зґвалтування 14-річної дівчинки: українці обурені

09:21

Піднімає вантаж 1500 кг і летить 900 км/год: Ердоган показав турецький безпілотник з українським двигуномВідео

09:20

В яку воду потрібно кидати яйця при варінні: відповідь на найбільш спірне питанняВідео

09:02

Колишній боєць "Беркута" знущався і бив дітей, вивезених росіянами в Крим - ЗМІВідео

08:44

"Путіни приходять і йдуть, а росіяни-імперці залишаються": Захід не проти розпаду РФ – СотникВідео

08:02

Боровся за вільний Донбас: у боях під Бахмутом загинув журналіст Олександр Цахнів

07:45

Контрнаступ ЗСУ активно готується: експерт назвав пріоритетний напрямокВідео

07:44

Чи можна викидати годинник і як це правильно зробити: що говорять прикмети

07:25

Українські військові закінчили навчання на Challenger 2 у Британії: танки використають у контрнаступіВідео

06:46

Успішні контрнаступи ЗСУ можуть схилити Путіна до переговорів і припинення війни - ISW

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти