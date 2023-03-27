Окупантів заманюють "еротичним голосом": Рогозін зляпав дикий фейк про атаку ЗСУ

За словами Дмитра Рогозіна, ночами "еротичним голосом" російських військових закликають здатися.

Дмитро Рогозін / УНІАН

Колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив про те, що на лінії фронту на російських окупантів нібито діють інформаційно-психологічними атаками.

За його словами, ночами "еротичним голосом" російських військових закликають здатися. При цьому іноді українські захисники виходять на зв'язок по рації. Про це він написав у Telegram.

"Там дівчина намагається чарівно-еротичним голосом, наслідуючи сирені з грецьких міфів, сказати: "Вареники вже наварені, пельмені готові. Переходьте на нашу сторону, переходьте!",- написав він.

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При цьому Рогозін також опублікував фото грошових купюр, на яких нібито ЗСУ нанесли написи із закликом до російських солдатів і офіцерів здаватися в полон. За його словами, нібито ЗСУ використовують безпілотники, щоб скидати так "гроші".

"Тепер чекаємо, коли п'ятитисячні купюри полетять", – додав Рогозін.

Дмитро Рогозін показав "докази" ІПСО проти окупантів / t.me/rogozin_do/

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку близько 20: 00 21 грудня пролунав вибух у ресторані "Шеш-Беш", де відзначав день народження колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Загинуло двоє окупантів, а сам Рогозін отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна. Однак сам він "визнає" лише поранення шийного відділу хребта.

У ДПСУ повідомили, що українські прикордонники встановили місце перебування Рогозіна і передали координати товаришам по зброї. Прикордонники підкреслили, що нагадали росіянину, що порушення державного кордону України тягне за собою відповідальність.

Пізніше стало відомо, що Рогозін готується до операції і йому загрожує параліч. Ексглаві "Роскосмосу" збиралися дістати осколок з шиї.

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