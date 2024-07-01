Знеструмлення у трьох областях: де погіршилась ситуація з подачею світла

Через масовані російські обстріли у східному регіоні є нові знеструмлення, а відключення світла будуть тривати протягом всієї доби.

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Ситуація в енергосистемі на сході погіршилась через ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: flickr

Ситуація в енергосистемі залишається складною, а нові російські атаки її погіршують у Дніпропетровській, Донецькій і Харківській областях. В Міненерго повідомили, що там, внаслідок ворожих обстрілів, зафіксували знеструмлення нових населених пунктів. Загалом через бойові дії - без електроенергії абоненти у 7 регіонах.

"У східному регіоні внаслідок ворожого обстрілу відключилась високовольтна повітряна лінія. Під час огляду виявлено обрив проводу та грозотросу", - додали в Міненерго.

Проблеми є і в західному регіоні. Там з технологічних причин відключалась високовольтна повітряна лінія. Сталося це через загорання конденсатора на одній з високовольтних підстанцій. Зараз лінію довелося вивести в аварійний ремонт.

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Як повідомляють у відомстві, станом на 1 липня в Україні є значний дефіцит потужностей енергосистеми. Для часткового його покриття минулої доби Україна на запит отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі.

Щодо відключень світла - сьогодні застосовують погодинні графіки з 0:00 до 24:00. Однак можлива зміна інформації. Водночас в Укренерго попередили, що найбільший обсяг відключень 1 липня передбачається з 16:00 до 24:00.

Що таке Міністерство енергетики України? Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Уряд Шмигаля заново створив міністерство екології 27 травня 2020 р. 19 червня 2020 р на посаду міністра екології парламентом був призначений Роман Абрамовський, пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - останні новини

Раніше голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що в деяких регіонах України скасують відключення світла. Це стосуватиметься зон, близьких до лінії фронту.

Напередодні виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що українцям слід готуватися до того, що періоди відключень світла збільшаться. Це, ймовірно, відбудеться в липні-серпні, коли буде пікове споживання електроенергії в Україні.

Нещодавно генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко спрогнозував, що за базовим сценарієм відключення світла взимку триватимуть 12 годин на добу.

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