Ні про який прорив не йдеться: Коваленко проаналізував нові втрати РФ на Курщині

Агресори продовжують втрачати особовий склад, і контрольована зона суттєво не збільшилася за цей час.

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Спроби РФ контрнаступу в Курській області провальні / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", росЗМІ

Російська пропаганда заявляє, що 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ нібито прорвала оборону ЗСУ в Курській області та наблизилася до кордону з Україною на відстань близько 10 км.

Насправді, як пояснює військово-політичний аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко для uatv.ua, ці війська намагаються контратакувати із західного боку Глушківського району в напрямку Корніївського району. Однак про прорив поки що не йдеться — навпаки, російські підрозділи зазнають серйозних втрат у цьому напрямку.

Росіяни розпочали свій контрнаступ 10 вересня, але навіть після півтора місяця значних результатів не досягли.

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Більше того, вони продовжують втрачати особовий склад, і контрольована зона суттєво не збільшилася за цей час.

"Основна траса між Снагістю і Зеленим Шляхом — це пряма дорога, яка не тільки прострілюється з протитанкових ракетних комплексів, відстежується FPV-дронами, а й зі стрілецької зброї. Російські підрозділи досить-таки незграбно, механізованими колонами та невеликими групами намагаються прориватися безпосередньо цим напрямком, внаслідок чого ця дорога перетворилася для них на "дорогу смерті""? - каже експерт.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Армія КНДР / Инфографика: Главред

Є висока ймовірність, що російська сторона спробує підсилити свої позиції на цьому напрямку за рахунок залучення північнокорейських військових. Проте, наскільки це буде ефективно, поки важко сказати.

Північна Корея не брала участь у масштабних бойових діях понад 70 років, а їхні військові здебільшого навчені за методиками старої радянської школи.

Крім відсутності реального бойового досвіду, у північнокорейських солдатів може бракувати мотивації продовжувати службу в армії КНДР.

"Наразі в Курській області бойові дії ведуться у форматі маневрової війни. Навіть російські підрозділи, які мають досвід третього року повномасштабної війни, досі не навчилися воювати в маневрову війну. А як навчатимуться північнокорейці? Вони швидше закінчаться, ніж навчаться", - зазначив Коваленко.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Ситуація в Курській області - що відомо

Главред повідомляв нещодавно, як на Курщині ЗСУ розбили штурм окупантів та взяли ворогів у полон. Річ у тім, що росіяни вирішили штурмувати позиції десантників, однак безрезультатно.

Як зазначає військовий експерт Іван Ступак, ЗСУ можуть залишити Курську область. На його думку, окупанти можуть спробувати просуватись в бік міста Суми.

Що цікаво, війська КНДР імовірно вперше потрапили "під роздачу" Сил оборони України на лінії фронту в Курській області. Вони могли приєднатися до підрозділів 810-ї бригади РФ.

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