"Потрібно виправдати очікування Путіна": Дуда зробив неочікувану заяву - деталі

На думку президента Польщі, російський народ може повстати і заявити про своє небажання битися.

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РФ повинна зазнати поразки в Україні / колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Офіс президента

Країна-агресорка Росія повинна зазнати поразки в Україні. Це може статися, коли російський народ повстане через величезні втрати на фронті. Про заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає УНІАН.

"Якщо Путін хоче, щоб російські солдати масово гинули в Україні, то потрібно зробити все, щоб очікування Путіна виправдалися. Це означає, що Росія повинна зазнати поразки в Україні", - сказав він.

На думку Дуди, через величезні втрати в Україні російський народ може повстати і заявити про своє небажання битися в "агресивній, жорстокій війні, яка призводить до бід у всьому світі".

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Хто такий Анджей Дуда Анджей Себастіян Дуда (нар. 16 травня 1972, Краків, Польська Народна Республіка) — польський юрист, політик і державний діяч, 10-й президент Польщі. Кандидат в президенти від партії "Право та справедливість" в президентських виборах 2015 року. Під час першого туру набрав 5,179,092 голосів (34,76 %). У другому турі голосувань, офіційно отримав 51,55 % голосів, перемігши чинного президента Броніслава Коморовського, який отримав 48.45 % голосів. 4 травня 2015 року обраний президентом Польщі й вступив на цю посаду 6 серпня 2015 року, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України проводять успішні контратаки та займають вогневі точки противника на певних ділянках фронту.

Також Сили оборони України успішно перехоплюють ініціативу на Харківському напрямку. Успішні дії українських військових напряму пов'язані із дозволом західних країн завдавати ударів по території РФ.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що російські окупанти активно відступають в районі Липців та Вовчанська, РФ перекидає резерви.

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