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Чи потрібно проходити ВЛК тим, хто оновив дані через "Резерв+": відповідь ТЦК

Марія Николишин
1 серпня 2024, 03:30
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"Резерв+" - це спрощена процедура для того, щоб показати уповноваженим органам, що всі норми законодавства виконані, кажуть в ТЦК.
Чи потрібно проходити ВЛК тим, хто оновив дані через 'Резерв+': відповідь ТЦК
Чи потрібно проходити ВЛК тим, хто оновив дані через "Резерв+" / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

В інтерв'ю Главреду офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Лариса Козак розповіла, чи потрібно проходити військово-лікарську комісію тим, хто оновив дані через "Резерв+" у встановлений термін, якщо в застосунку цього не зазначено.

За її словами, уточнення даних через додаток має лише три параметри, і ВЛК не охоплюється оновленням даних через електронний кабінет.

"Наказом про військово-лікарську експертизу передбачено, що в облікових цілях ВЛК проводиться один раз на 5 років, а під час дії правового режиму воєнного стану з метою визначення ступеня придатності до військової служби - один раз на рік. Звісно, громадянин, у якого в "Резерві" в електронному військово-обліковому документі не прописано проведення ВЛК або ця військово-лікарська комісія протермінована, то при перевірці документів він буде запрошений до ТЦК. Тому що непроходження ВЛК у строки, передбачені законодавством, також вважається порушенням", - каже представниця ТЦК.

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Вона зауважила, що "Резерв+" та електронний кабінет реєструються добровільно, головне - носити з собою паспорт і військово-обліковий документ.

"Є військово-облікові документи у формі посвідчення військовозобов'язаного, приписного або військового квитка, зараз є оновлений військово-обліковий документ на бланку (єдиний для всіх), а є військово-обліковий документ, якраз електронний, який видно через додаток. Найголовніше і визначальне правило - це не наявність на телефоні "Резерв+" чи електронного військово-облікового документа, а дотримання встановлених правил. Тобто якщо громадянина зупиняють, він не має "Резерв+", але має військово-обліковий документ встановленої форми, поліція спеціальними зчитувачами перевіряє його облікову картку до військового квитка, яка міститься в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних і резервістів, і бачить, наскільки повне дотримання всіх правил військового обліку. Відповідно, вони бачать, чи є медкомісія, чи оновлені дані",- розповідає Лариса Козак.

Офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП додає, що "Резерв+" - це більш спрощена процедура для того, щоб показати уповноваженим органам, які здійснюють перевірку документів, що всі норми законодавства виконані.

"Тобто найголовніше - мати при собі актуальний військово-обліковий документ і паспорт або документ, що посвідчує особу", - підкреслила вона.

Хто така Лариса Козак

Лариса Сергіївна Козак - офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, капітан Збройних сил України.

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні станом на середину липня свої облікові дані оновили уже 4,6 млн військовозобов'язаних, призовників та резервістів, що значно перевищує потреби війська на тепер.

Також відомо, що Міністерство оборони України не вбачає необхідності вносити зміни до законодавства щодо мобілізації осіб віком до 25 років.

Крім того, відповідно до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", на військовий облік зобов'язані стати жінки з медичними або фармацевтичними спеціальностями (і їм потрібно звернутися в ТЦК). Там співробітники заведуть особову справу на кожну і направлять на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), яка визначить ступінь придатності до служби.

Чи потрібно проходити ВЛК тим, хто оновив дані через 'Резерв+': відповідь ТЦК
Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

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мобілізація ТЦК та СП Резерв+
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