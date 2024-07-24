В Мінцифри назвали категорії громадян, яким ВЛК проходити не потрібно

Військово-лікарська комісія не потрібна двом категоріям громадян мобілізаційного віку.

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Не усім військовозобов'язаним необхідно проходити ВЛК / Колаж: Главред, фото: flickr, Київський обласний ТЦК та СП

Військовозобов'язаним українцям, що мають бронь від мобілізації, або ж тільки подають документи на її отримання, не потрібно проходити ВЛК. Про це в етері телемарафону розповіла заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач.

"Стосовно ВЛК, то згідно з чинним законодавством заброньованим не потрібно проходити ВЛК. Такі норми законодавства вже вступили в силу", — сказала вона.

Ткач уточнила, що військово-лікарську комісію не потрібно проходити до того часу, поки не вийде термін броні. Аналогічний механізм дій передбачений і для них, хто подає документи для отримання бронювання.

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"В нас йде перевірка наявності особи в "Оберезі" й перебування в трудових відносинах цієї особи з підприємством, яке визначене як критично важливе", — додала представниця Мінцифри.

Вона розповіла і те, що за перший тиждень, відколи у "Дії" можна забронювати працівників, цією послугою скористалися 50 тисяч осіб. При цьому приріст компаній, які користуються цим сервісом, швидкий.

Ця послуга у "Дії", за словами Ткач, дозволяє працівнику не ходити до ТЦК, адже вся необхідна інформація відображається через застосунок "Резерв+". Однак варто зазначити, що бронювання через портал наразі доступне насамперед для критично важливих підприємств, що надають товари та послуги Силам оборони.

Що таке Міністерство цифрової трансформації України? Міністерство цифрової трансформації України — центральний орган виконавчої влади, який відповідає за формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації, відкритих даних, національних електронних інформаційних ресурсів, інтероперабельності — взаємодії мережевих систем на базі уніфікованих інтерфейсів або протоколів, впровадження електронних послуг та розвиток цифрової грамотності громадян. Створене у вересні 2019 року. Міністерство є центральним засвідчувальним органом у сфері електронних довірчих послуг. Також до компетенції Міністерства належить розвиток широкосмугового доступу до інтернету, телекомунікаційних мереж та ІТ-індустрії, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - останні зміни

Нещодавно повідомляли, що військовозобов'язані, які вчасно оновили свої військово-облікові дані, отримають спеціальну позначку у додатку Резерв+. Нововведення покликане полегшити роботу ТЦК та поліції.

Напередодні стало відомо, що Міністерство оборони України не вбачає необхідності вносити зміни до законодавства щодо мобілізації осіб віком до 25 років.

Раніше в ЗСУ заявили, що після скасування статусу "обмежено придатний" в Україні люди, які мали цей статус, повинні повторно пройти медичне обстеження. Приблизно десяту частину військовозобов'язаних визнають непридатним до військової служби.

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