Нічна атака "Шахедів": ППО збила всі дрони в двох областях України

Всі дев'ять "Шахедів" знищені силами та засобами Повітряних Сил і Сил оборони України в межах Одеської та Хмельницької областей.

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РФ атакувала Україну дев'ятьма дронами - всі збито / Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/SJTF_Odes

Російські окупанти атакували Україну дронами. Захисники українського неба збили всі ворожі цілі в Одеській та Хмельницькій областях.

Як повідомляють Повітряні сили у Telegram, з 18.00 вечора 22 грудня і до опівночі 23 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БПЛА типу "Shahed" з районів Балаклава - Крим, Приморсько-Ахтарськ - РФ.

Сили протиповітряної оборони 22 грудня під час повітряної тривоги збили всі 9 запущених російськими загарбниками безпілотників над Одеською та Хмельницькою областями.

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Сили ППО знищили дев'ять "шахедів", / Фото: t.me/kpszsu

Атаки дронів на Україну

Як повідомляв Главред, в ніч на 22 грудня російські окупанти атакували Київ ударними дронами-камікадзе. У кількох районах столиці уламки впали на житлові будинки. Виникла пожежа, є постраждалі.

У ніч на 21 грудня російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед". Сили ППО знищили 34 ударних дрона з 35, запущених росіянами.

У ніч на 20 грудня у Харкові прогриміли вибухи. В області була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики. За попередньою інформацією, сталося щонайменше два влучання. Ракетні удари припали по території одного з транспортних депо.

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