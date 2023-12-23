Нічна атака "Шахедів": ППО збила всі дрони в двох областях України

Російські окупанти атакували Україну дронами. Захисники українського неба збили всі ворожі цілі в Одеській та Хмельницькій областях.
Як повідомляють Повітряні сили у Telegram, з 18.00 вечора 22 грудня і до опівночі 23 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БПЛА типу "Shahed" з районів Балаклава - Крим, Приморсько-Ахтарськ - РФ.
Сили протиповітряної оборони 22 грудня під час повітряної тривоги збили всі 9 запущених російськими загарбниками безпілотників над Одеською та Хмельницькою областями.
Атаки дронів на Україну
Як повідомляв Главред, в ніч на 22 грудня російські окупанти атакували Київ ударними дронами-камікадзе. У кількох районах столиці уламки впали на житлові будинки. Виникла пожежа, є постраждалі.
У ніч на 21 грудня російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед". Сили ППО знищили 34 ударних дрона з 35, запущених росіянами.
У ніч на 20 грудня у Харкові прогриміли вибухи. В області була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики. За попередньою інформацією, сталося щонайменше два влучання. Ракетні удари припали по території одного з транспортних депо.
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