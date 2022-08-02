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"Потрібно бути мужиком, а не боягузом": 18-річного хлопця відмовилися пустити в укриття під час тривоги

2 серпня 2022, 15:13

У Кропивницькому розгорівся скандал.

Нестор Козачинський
Нестор Козачинський / cbn.com.ua

У Кропивницькому розгорівся скандал через те, що вахтер однієї зі шкіл відмовився впускати 18-річного хлопця в укриття.

18-річний Нестор у коментарі місцевому виданню CBN розповів, що 31 Липня під час повітряної тривоги його відмовилися пустити в укриття школи №14. Вахтер заявив, що хлопцеві слід бути "мужиком, а не боягузом" і не боятися сирени.

Нестор розповів, що коли почалася тривога, він відкрив інтерактивну карту, щоб подивитися укриття. Найближчий притулок було розташовано в школі №14.

"У приміщення мене впустили, але вахтер не хотів пропускати до укриття. Я наполіг на тому, щоб пройти, адже це моя безпека. Він весь час упирався, а коли я став ще більше наполягати на своєму, то перейшов на образи і просто хамську поведінку. Але до укриття через хвилин сім тривоги все-таки провів", - розповів хлопець.

Коли сирена замовкла, але тривога ще тривала – вахтер почав наполягати, щоб Нестор йшов, проте хлопець цього не зробив.

Хлопцеві не вірять

Директор школи Олександр Саржевський розповів, що він не вірить хлопцю і наполягає, що вахтер ні в чому не винен.

"Я не вірю, вчора така людина була, що не могла так зробити, тому що у нього внучка в Харкові була під ракетними ударами. Тому він не міг так вчинити, для нього це дуже болюча тема. Взагалі ми людей пускаємо. Все відбувається так: людина дзвонить за номером, черговий його зустрічає і запускає в укриття. Наприклад, у четвер, коли вибухи були, в школі діти були, за ними прийшли їхні батьки, і ми їх також провели до укриття", - говорить директор школи.

Заступник директора школи з господарської частини Едуард Титаренко розповів, що ймовірно черговий не пустив хлопця в укриття, бо побоювався провокацій.

Нагадаємо, українська актриса, відома за серіалами, Слуга народу, Жіночий лікар, будиночок на щастя, СидОренки-СидорЕнки, Віталіна Біблів розповіла, що врятувало її від божевілля, коли вона була практично на першій лінії фронту.

Артистка живе в селі Чайки, яке знаходиться в бучанському районі. Через вторгнення російських окупантів у Київську область, їй довелося прожити в притулку 33 дні.

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