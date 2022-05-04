Українська акторка просиділа в сховищі під Бучею 33 дні: "Я тепер говорю зовсім по-іншому"

Віталіна Біблів просиділа 33 дні в бомбосховищі під Бучею / instagram.com/vitalinabibliv

Українська акторка, відома за серіалами Слуга народу, Жіночий лікар, Будиночок на щастя, СидОренки-СидорЕнки, Віталіна Біблів розповіла, що врятувало її від божевілля, коли вона була практично на першій лінії фронту.

Артистка живе в селі Чайки, яке знаходиться в Бучанському районі. Через вторгнення російських окупантів у Київську область, їй довелося прожити в сховищі 33 дні.

"Це, звичайно, не Буча, але було дуже гаряче і в нас також тут. Я 33 доби прожила у сховищі. Я виходила тільки для того, щоб погодувати тварин, яких люди залишили на тих, хто не поїхав", - розповіла Біблів.

Крім спілкування з тваринами, акторка записували гумористичні ролики в образі баби Наташі. Так вона рятувалася від бездіяльності. Баба Наташа - її спосіб підняти бойовий дух ЗСУ і простих українців.

"Я зрозуміла, що я маю підіймати бойовий дух українців, тому я стала записувати звернення баби Наташі. Мені дуже багато людей писало. З Маріуполя, з Харкова, з підвалів, які чекали випусків. Мене це дуже мотивувало кожного разу виходити",- згадує акторка.

Пізніше зірка серіалів стала вільніше виходити зі сховища - співпрацювала з терробороною, волонтерила, зміцнювала пости, тягала пісок.

Звірства, які здійснювали рашисти зовсім неподалік, у Бучі, Віталіна Біблів не може згадувати без здригання: "Стільки болі, що пережили ці діти, дівчата… Усвідомлення того, що ми могли бути наступні. Воно все поруч. Що вони прийняли на себе такий біль. Я їх ніколи не забуду. Я буквально вчора казала своїм сусідам, я тепер зовсім по-іншому буду казати, що я проживаю в Бучанському районі".

Своєю історією Віталіна Біблів поділилася в шоу жвл. У коментарях фанати подякували українській актрисі за її бабу Наташу і її безжурний вдачу з такий складний для України час:

"Баба Наташа мене дуже надихала. Дуже люблю і поважаю Віталіну".

"Я Вами захоплююсь!"

"Яка позитивна і гарна жіночка!!!!"

"Дякую. Ви неймовірна! Хай Бог береже вас, Ваших рідних і всю Україну! Слава Україні! Слава ЗСУ! Україна ПЕРЕМОЖЕ!"

читайте такожУкраїнська телеведуча оголосила траур - вона втратила брата-героя на фронті

Раніше інша українська актриса і волонтер Ірма Вітовська-Ванца звернулася до українських біженців в Італії із закликом не ганьбити Україну.

Інші новини: