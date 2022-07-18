Скандал у Львові: дівчині відмовили в роботі через відмову перейти на російську мову

Вікторії Савінковій відмовили в роботі через російську мову / Скріншот

У Львові роботодавець відмовив у роботі місцевій жительці Вікторії Савінковій через те, що вона відмовилася розмовляти російською мовою.

Про це дівчина з обуренням розповіла у своєму Instagram. За її словами, справа відбувалася у Львові.

Савінкова уточнила, що при прийомі на роботу вона відмовилася розмовляти російською мовою з начальником.

"Мені тільки що відмовили в роботі тому що я не російськомовна. Я не збиралася говорити зі своїм керівником російською мовою. У Львові!", - розповіла обурена Савінкова.

Нагадаємо, раніше у Вінниці спалахнув мовний скандал. У ресторані італійської кухні Pasta e Vino-Piazza Beatrice офіціант відмовився переходити на українську мову після прохання відвідувача.

Пізніше з'явилася офіційна відповідь колективу ресторану. Там заявили, що рейтинг ресторану завжди грунтувався на відгуках клієнтів, але даний відгук не відповідає дійсності.

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