Новий рік 2022: у Києві встановлять унікальну головну ялинку країни за 27 мільйонів гривень

Новий Рік 2022 / folkukraine

У Києві встановлять унікальну ялинку до Нового року 2022. Як кажуть організатори, такого ще ніколи не було.

Тематика новорічного свята в столиці - народження Ісуса. На Софійській площі встановлять ялинку, вертепи та панно з 38 героями святого Сімейства. Однак сцени і концерту на площі не буде. Про це розповів засновник і директор компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький, передає Громадського радіо.

"Ярмарку в цьому році не буде, але буде каток, багато гарячих напоїв і легка їжа, тому що на мангалах і на інших приладах не зможуть готувати їжу через коронавірусні обмеження. Тема буде Різдвяна - народження Ісуса. У цій стилістиці прикрасять ялинку. Спробуємо облаштувати локацію - навпроти Верховної Ради в Маріїнському парку. Також облаштуємо локацію на арці Дружби народів, парку Шевченка, Контрактовій площі – ВДНГ – у всьому місті буде багато локацій, а також - резиденція з атракціонами на 800 квадратних метрів за містом у Добропарку", - зазначив він.

Добруцький каже, що ялинка цього року буде більшою, ніж кількість іграшок та гірлянд на ній. Відкриють її традиційно 19 грудня о 17:00.

"Не знаємо, яка буде верхівка - ангели, зірка або що-небудь таке. Це буде сюрприз. Обіцяю, що такої ялинки ще не було, навіть у світі такої не робили. Хоча ми минулого року увійшли до п'ятірки ялинок Європи, але зараз ми перейшли межу кількості до якості", – говорить директор компанії Folk Ukraine.

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Коштує ялинка та декорації 25-27 млн гривень, їх надають спонсори та організатори.

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