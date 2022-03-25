Україна тримає сильну позицію і не відмовиться від вимог: Кулеба спростував заяву Ердогана

Між Україною та Росією немає консенсусу щодо пунктів, які назвав Ердоган - Кулеба / УНІАН

Україна дякує Туреччині і особисто Реджепу Ердогану за підтримку, однак за тими напрямками, які вказав турецький глава держави, жодного консенсусу між Києвом та Москвою не існує. Українська держава дотримується сильної позиції і не відмовляється від своїх вимог. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У коментарі виданню Українська правда він сказав, що згідно з інформацією на 25 березня, жодних попередніх домовленостей між українською і російською делегацією щодо 4 з 6 пунктів, про які заявив Ердоган, не існує. Що стосується питання поступок з мовного питання, 4країнська мова є і буде державною в Україні.

"Немає консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська. Та й взагалі класифікація ключових тем перемовин на чотири чи іншу кількість пунктів некоректна", - зазначив Кулеба.

Дипломат розповів про те, що робочі групи обговорюють безліч аспектів, перемовини йдуть складно. Однак Україна займає жорстку позицію і не має наміру відмовлятися від своїх вимог. Київ наполягає на припиненні бойових дій, наданні гарантій безпеки і територіальній цілісності держави.

Крім того, очільник МЗС подякував Туреччині і особисто главі держави Ердогану за політичну підтримку, гуманітарну допомогу і дипломатичні зусилля з метою зупинки війни Москви проти Києва.

Також міністр додав, що Україна збирається продовжити перемовини з Туреччиною і всіма сторонами, які хочуть, щоб в країні було відновлено мир.

"Сподіваємося, що Туреччина як друг і стратегічний партнер України також продовжуватиме підтримку на всіх треках. Користуючись нагодою, також нагадую, що впровадження нових санкцій проти Росії і зміцнення обороноздатності України є не менш важливими факторами, щоб зупинити російську військову машину і досягти бажаного прогресу на перемовинах. Така тристороння стратегія –санкції, військова підтримка, перемовини – не повинна ніким піддаватися сумніву", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Ердоган сказав, що він баче консенсус на перемовинах України та Росії за чотирма напрямками - відмова Києва від вступу до НАТО, надання російській мові статусу офіційної, демілітаризація і гарантії безпеки. Турецький глава держави зазначив, що сторонам складно домовитися щодо Криму і Донбасу.