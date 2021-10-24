Нові зони карантину в Україні з 24 жовтня: "жовтими" залишилися тільки чотири регіони

В Україні вже шість "червоних" регіонів, більшість областей залишаються "помаранчевими" / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало нову карту поділу країни на епідемічні зони карантину. У жовтій зоні знаходяться Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області. Київ наразі в помаранчевій зоні. Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області залишаються "червоними".

Згідно з даними пресслужби МОЗ на неділю, 24 жовтня, в жовтій зоні всього чотири регіони. Більшість областей "помаранчеві". Шість регіонів "червоні".

Жовта зона карантину в Україні

Вінницька область

Закарпатська область

Кіровоградська область

Полтавська область

Помаранчева зона карантину

місто Київ

Волинська область

Житомирська область

Івано-Франківська

Київська область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Сумська область

Рівненська область

Тернопільська область

Харківська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

Червона зона карантину

Дніпропетровська область

Донецька область

Запорізька область

Одеська область

Сумська область

Херсонська область

Карантин в Україні

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов раніше заявив про те, що Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області незабаром можуть опинитися в червоній зоні карантинних обмежень. Такий сценарій можливий у тому випадку, якщо в цих регіонах не посилять профілактичні заходи і не прискорять темпи вакцинації населення.

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Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін сказав, що локдауну в Україні поки що не буде. Посилення карантину залежить від епідемічних показників, які прописані в постанові уряду. Наразі влада точково посилюватиме карантинні заходи в окремих регіонах.

У Київській міській державній адміністрації підкреслили, що столиці не вдасться уникнути локдауну. Причому жорсткий карантин очікується для тих, хто не зробив щеплення проти COVID-19.