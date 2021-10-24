Нові зони карантину в Україні з 24 жовтня: "жовтими" залишилися тільки чотири регіони

Київ наразі залишається в помаранчевій зоні, найжорсткіші карантинні заходи діють в "червоних" регіонах.
Міністерство охорони здоров'я України опублікувало нову карту поділу країни на епідемічні зони карантину. У жовтій зоні знаходяться Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області. Київ наразі в помаранчевій зоні. Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області залишаються "червоними".
Згідно з даними пресслужби МОЗ на неділю, 24 жовтня, в жовтій зоні всього чотири регіони. Більшість областей "помаранчеві". Шість регіонів "червоні".
Жовта зона карантину в Україні
- Вінницька область
- Закарпатська область
- Кіровоградська область
- Полтавська область
Помаранчева зона карантину
- місто Київ
- Волинська область
- Житомирська область
- Івано-Франківська
- Київська область
- Луганська область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Сумська область
- Рівненська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернівецька область
- Чернігівська область
Червона зона карантину
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Запорізька область
- Одеська область
- Сумська область
- Херсонська область
Карантин в Україні
Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов раніше заявив про те, що Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області незабаром можуть опинитися в червоній зоні карантинних обмежень. Такий сценарій можливий у тому випадку, якщо в цих регіонах не посилять профілактичні заходи і не прискорять темпи вакцинації населення.
Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін сказав, що локдауну в Україні поки що не буде. Посилення карантину залежить від епідемічних показників, які прописані в постанові уряду. Наразі влада точково посилюватиме карантинні заходи в окремих регіонах.
У Київській міській державній адміністрації підкреслили, що столиці не вдасться уникнути локдауну. Причому жорсткий карантин очікується для тих, хто не зробив щеплення проти COVID-19.