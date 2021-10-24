УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Нові зони карантину в Україні з 24 жовтня: "жовтими" залишилися тільки чотири регіони

24 жовтня 2021, 11:17

Київ наразі залишається в помаранчевій зоні, найжорсткіші карантинні заходи діють в "червоних" регіонах.

Карантин, люди
В Україні вже шість "червоних" регіонів, більшість областей залишаються "помаранчевими" / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало нову карту поділу країни на епідемічні зони карантину. У жовтій зоні знаходяться Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області. Київ наразі в помаранчевій зоні. Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області залишаються "червоними".

Згідно з даними пресслужби МОЗ на неділю, 24 жовтня, в жовтій зоні всього чотири регіони. Більшість областей "помаранчеві". Шість регіонів "червоні".

Жовта зона карантину в Україні

  • Вінницька область
  • Закарпатська область
  • Кіровоградська область
  • Полтавська область

Помаранчева зона карантину

  • місто Київ
  • Волинська область
  • Житомирська область
  • Івано-Франківська
  • Київська область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Миколаївська область
  • Сумська область
  • Рівненська область
  • Тернопільська область
  • Харківська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернівецька область
  • Чернігівська область

Червона зона карантину

  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Запорізька область
  • Одеська область
  • Сумська область
  • Херсонська область
    false

Карантин в Україні

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов раніше заявив про те, що Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області незабаром можуть опинитися в червоній зоні карантинних обмежень. Такий сценарій можливий у тому випадку, якщо в цих регіонах не посилять профілактичні заходи і не прискорять темпи вакцинації населення.

Реклама

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін сказав, що локдауну в Україні поки що не буде. Посилення карантину залежить від епідемічних показників, які прописані в постанові уряду. Наразі влада точково посилюватиме карантинні заходи в окремих регіонах.

У Київській міській державній адміністрації підкреслили, що столиці не вдасться уникнути локдауну. Причому жорсткий карантин очікується для тих, хто не зробив щеплення проти COVID-19.

viber
МОЗ новини України карантин в Україні зони карантину
Зараз ви переглядаєте новину «Нові зони карантину в Україні з 24 жовтня: "жовтими" залишилися тільки чотири регіони». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 24 жовтня: що не можна робити в Пилипів день і як не потрапити в бідуПрикмети на 24 жовтня: що не можна робити в Пилипів день і як не потрапити в біду Коли включать опалення в Києві 2021-2022: дати, тарифи і субсидіяКоли включать опалення в Києві 2021-2022: дати, тарифи і субсидія Прикмети на 22 жовтня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 22 жовтня: що не можна робити і як не потрапити в біду Родом з України, навчалася у Києві: що відомо про застрелену Алеком Болдвіном Галину ГатчинсРодом з України, навчалася у Києві: що відомо про застрелену Алеком Болдвіном Галину Гатчинс Що буде, якщо рейтинг Зеленського продовжить руйнуватисяЩо буде, якщо рейтинг Зеленського продовжить руйнуватися

Останні новини

11:44

"Помста за курей": на Херсонщині пенсіонерка на очах у дитини жорстоко вбила собаку

11:26

Порошенко дихає в потилицю: чому у Слуги народу падає рейтинг

11:23

Печиво на Хеллоуїн: топ-3 рецепта страшно смачної випічки

11:17

Нові зони карантину в Україні з 24 жовтня: "жовтими" залишилися тільки чотири регіони Відео

10:49

У Києві випадковий перехожий кинувся в озеро і врятував дитину: героїчний вчинок потрапив на відео

Реклама
10:19

Півтора мільйона доз вакцини від COVID-19: ФРН безкоштовно передала Україні препарат AstraZeneca Відео

09:46

Співають і галантно кланяються: до українських полярників прийшли гніздитися тисячі пінгвінів Фото

09:04

Українця оштрафували за куплений на AliExpress GPS-трекер: що відомо

08:58

Коронавірус в Україні 24 жовтня: за добу понад 20 тисяч нових заражень COVID-19

08:45

Чому така висока смертність від COVID-19 в Україні? Погляд

08:29

Місцями до 9 градусів морозу: якою буде погода в неділю, 24 жовтня

07:48

"Їдуть і не знають, як туди потрапили": вчені дізналися про проблеми з пам'яттю після COVID-19 Відео

06:37

Путін бачить загрозу в самому існуванні України Погляд

06:20

У великій родині обличчям не клацай: рецензія на мульфільм Сімейка Аддамс 2 Відео

05:40

Найсмачніша закуска: рулетики з шинки за 7 хвилин Відео

05:11

Чи можна вакцинуватися від COVID-19 людині після інсульту - відповідь лікаря

04:29

Міжнародний день тещі: душевні привітання та оригінальні картинки

04:04

Ізраїльський лікар розвіяв міфи про побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу

03:30

Гороскоп на 24 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошовий бонус або обман Відео

03:29

Фрукт або фруктовий сік - що краще для дітей: Комаровський здивував відповіддю

Реклама
02:34

Як часто можна їсти курятину, а кому від цього м'яса варто відмовитися - відповідь дієтолога Відео

02:01

В Одеській області закохані підлітки втекли до лісу

01:17

Чорна п'ятниця 2021: як не купувати зайвого в день розпродажів

01:10

Сибірські холоди і сніг: яким буде листопад в Україні Відео

00:12

Прикмети на 24 жовтня: що не можна робити в Пилипів день і як не потрапити в біду Відео

23 жовтня, субота
23:55

Стрілянина на знімальному майданчику. режисер вперше прокоментував трагедію Відео

23:33

DZIDZIO влаштував погоню за грошима для глядачів у кінотеатрі

23:28

Опалювальний сезон: експерт вказав на нову проблему України Відео

23:03

Столичний ресторан потрапив до гучного скандалу через ігнорування карантину

22:36

Повного локдауну не уникнути: ще одна область йде на карантин Відео

22:20

Навіть не могла собі уявити, що Путін анексує Крим - Меркель

22:03

Загроза для України: Північний потік-2 можуть запустити ще до сертифікації Відео

21:47

У МОЗ розповіли, чим небезпечні "солі" та як розпізнати наркомана

21:18

"Маніпуляція": в Україні відповіли Путіну на заяви про стан ГТС Відео

20:57

Виявлено нову користь кави для здоров'я людини

20:37

Привернете біду: названо три речі, які не можна робити після заходу сонця Відео

20:13

Софія Ротару зворушливо вшанувала пам'ять свого покійного чоловіка

19:52

У ТКГ "рознесли" Росію через місію ОБСЄ на Донбасі Відео

19:41

Газпром шантажує Молдову та погрожує "перекрити краник" Відео

19:19

Чи варто вакцинуватися тим, хто перехворів на коронавірус: відповідь лікарів Відео

Реклама
19:08

Як відправити "Передзвони мені" на Лайф, Київстар і Водафон

19:06

Хто такі антивакцинатори, і що з ними робити Погляд

18:53

В Україну рухається лютий холод з сильним морозом Відео

18:31

Саашквілі написав листа меру Львова

18:00

"Просто конвеєр трупів": лікар розповів про жахи в інфекційній лікарні Києва Відео

17:40

Більше мільйона українських пенсіонерів отримають доплати: кому і скільки належить Відео

17:28

Була на висоті 10 метрів: у Нікополі вагітна жінка повисла на величезному дереві

17:06

Чоловік загиблої українки на зйомках фільму з Болдвіном вперше зробив заяву Відео

16:34

Молодик в листопаді 2021: що потрібно робити, щоб залучити енергію грошей

16:14

"Пощади не чекайте": у Генпрокуратурі та МВС попередили COVID-фальсифікаторів Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти