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Немає щеплення - потрапив під локдаун: у Кличка заявили про умову щодо жорсткого карантину у Києві

22 жовтня 2021, 19:15

Києву не вдасться уникнути червоної зони і локдауну - рівень захворюваності на COVID-19 в місті зростає, сказала Ганна Старостенко.

карантин в Україні
У Кличка радять жителям Києва вакцинуватися від коронавірусу, щоб в умовах локдауну не потрапити в ізоляцію / УНІАН

У Києві фіксується значне зростання випадків зараження коронавірусною інфекцією і госпіталізації. Локдаун і червона зона неминучі. Кожен повинен зробити свій вибір: або "зелений" сертифікат вакцинації і свобода пересування, або ізоляція. Сьогодні у міста є максимум можливостей для вакцинації жителів столиці. Про це заявила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко.

Як повідомляє пресслужба КМДА, вона розповіла про те, що локдаун, який впровадять у Києві, по суті, буде жорстким карантином для тих, хто не зробив щеплення від COVID-19. Кияни повинні будуть зробити вибір - або сидіти вдома, або вакцинуватися, щоб вільно пересуватися містом і працювати.

"Локдаун неминучий. І у кожного є вибір: або ізолюватися і не виходити з дому, оскільки ти не маєш "зеленого" COVID-сертифікату, або ж вакцинуватися і бути вільним у виборі діяльності та місць перебування та можливості працювати. По суті, це буде локдаун невакцинованих", - уточнила Старостенко.

Також вона нагадала, що сьогодні МОЗ визначило список професій, працівники яких повинні вакцинуватися від коронавірусу в обов'язковому порядку. Пізніше перелік розширять.

"Серед них - освітяни та працівники центральних і місцевих органів влади. Переконана, що надалі цей список буде розширено", - відзначила депутатка Київської міської ради.

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Також вона додала, що сьогодні у Києві є широкі можливості для проведення вакцинації. Від жителів столиці потрібно тільки прийти до зазначених пунктів і зробити щеплення проти коронавірусної інфекції.читайте такожЛокдаун в Україні та червоні зони: у МОЗ назвали сценарій щодо карантину в країні

"У нас є достатньо вакцин на вибір, відкрито величезну кількість центрів і пунктів вакцинації. Зокрема, 117 в медичних установах столиці, 53 мобільні бригади, більше 20 пунктів вакцинації в торговельно-розважальних центрах, до кампанії з вакінації залучаються також ЦНАП. Єдине, що треба зробити - це прийти і вакцинуватися", - підкреслила Ганна Старостенко.

Карантин у Києві

Мер Києва Віталій Кличко раніше заявляв, що у Києві незабаром можуть посилити карантинні заходи. Він розповів про погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус і назвав масову вакцинацію жителів столиці єдиним способом уникнути посилених протикоронавірусних обмежень.

21 жовтня Кличко заявив, що міська комісія з питань ТЕБ і НС у п'ятницю, 22 жовтня, повинна ухвалити рішення про переведення Києва до червоної зони карантину.

Також київський градоначальник заявив, що якщо Київ потрапить до червоної зони, то на місто очікує низка заборон, пов'язаних з роботою закладів громадського харчування, готелів, спортивних залів і фітнес-центрів. Транспорт продовжить роботу в попередньому режимі.

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