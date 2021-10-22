Локдаун в Україні та червоні зони: у МОЗ назвали сценарій щодо карантину в країні

Локдауну в Україні наразі не буде, карантин посилюватиметься точково на рівні регіонів - Кузін / УНІАН

У Міністерстві охорони здоров'я наразі не обговорюється перспектива запуску жорсткого карантину в Україні. Можливість впровадження локдауну залежить від епідемічних показників, прописаних в постанові Кабміну. Залежно від ситуації, розглядатиметься питання, потрібно чи не потрібно посилювати заходи в тих областях, де вже встановлена червона зона. При цьому поки що тотального локдауну бути не повинно, а карантин посилюватимуть точково. Про це заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

У інтерв'ю телеканалу Дім він розповів про те, що питання максимального посилення карантинних заходів залежить від епідемічних критеріїв, які прописані в постанові Кабміну. Наразі в червоній зоні тільки декілька областей.

"Залежно від того, які цифри реєструватимуться у нас навіть після впровадження "червоної" зони в цих областях, буде залежати необхідність або відсутність необхідності впровадження більш широкого локдауну. Але поки що про це не йдеться", - уточнив Кузін.

Також він додав, що в МОЗ наразі не обговорюють питання впровадження жорсткого карантину, тому найближчим часом не слід очікувати на різке посилення протикоронавірусних заходів. Влада зосередиться на точковому посиленні карантину в регіонах.

"Поки що це не проговорюється. Наразі ми спостерігаємо за цією ситуацією. Наразі мова йде тільки про те, щоб точково, на рівні декількох областей, встановлювати "червоний" рівень епідемічної небезпеки", - підкреслив Ігор Кузін.

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Карантин в Україні

В Україні погіршується ситуація із захворюваністю на COVID-19. У червоній зоні опинилися Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. З 23 жовтня на червоний рівень обмежень переходить І Сумська область.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов попередив про те, що Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області незабаром можуть опинитися в червоній зоні у тому випадку, якщо в цих регіонах не посилять карантинні заходи і не прискорять темпи вакцинації населення.

Київський градоначальник Віталій Кличко раніше заявив, що вже 22 жовтня міська комісія ТЕБ і НС ухваоить рішення про переведення Києва до червоної зону карантину.