Окупанти обстріляли ракетами Житомирську область: що відомо

Росія обстріляла ракетами Житомирську область / Колаж фото npr.org, УНИАН

Російські окупанти випустили ракети по території України. Дві з них вдарили по Житомирській області. Цю інформацію підтвердив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Увага! На території Житомирського району підтверджені два вибухи в результаті ракетного удару", - написав Бунечко.

Зі зрозумілих причин він поки не повідомив, куди саме влучили ракети. Всю інформацію Бунечко пообіцяв надати пізніше.

Також ще невідомо, чи є постраждалі та жертви внаслідок ракетного удару.

У Житомирській області пролунали вибухи / Скріншот

Нагадаємо, вночі 16 серпня, російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл Харкова. Були обстріляні одразу п'ять з десяти районів міста. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що такого радіусу удару ракетами не було вже давно.

Як повідомляв Главред, російські окупанти вранці в понеділок, 15 серпня, знову обстріляли житлові квартали Харкова. Внаслідок обстрілу Салтівського району було поранено щонайменше двох людей.

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