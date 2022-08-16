"Яка несподіванка": у Міноборони РФ раптово назвали диверсією вибухи в Криму

У Міноборони РФ назвали вибухи в Криму диверсією / Колаж Фото УНІАН, соцмережі

У анексованому Криму пролунали потужні вибухи на складі окупантів в Джанкої. У Міноборони РФ здивували своїм визнанням, що вибухи сталися в результаті диверсії. Про це повідомляють росЗМІ.

Варто відзначити, що вибухи сталися вранці, а відреагувати на це російське відомство вирішило лише через кілька годин - в обід.

Також там зізналися, що там було пошкоджено залізничне полотно, ЛЕП, електростанцію і житлові будинки. Про інші подробиці там не повідомляють.

Відома російська пропагандистка Маргарита Симоньян також не залишила без уваги вибухи в Джанкої.

"У Джанкої диверсія", - написала вона.

Користувачі соцмереж висміяли її і Росію за те, що так "швидко" вирішили відреагувати на вибухи:

"Серйозно? Тільки дізналися?";

"О, правду почали говорити";

"Це було ясно ще з Севастополя";

"Вже добре, що не "детонація" і "загоряння";

"Яка несподіванка, треба ж! А до цього не диверсії хіба були?";

"Та невже"

Вибухи в Криму 16 серпня

Вранці у вівторок, 16 серпня, в Джанкойському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи, спалахнула пожежа. Стало відомо про детонації на складі боєприпасів у селищі Травневе.

Військовий експерт Олександр Коваленко повідомив, що на місці вибуху в Джанкої була військова техніка, яку збиралися перекидати на територію Херсонської та Запорізької областей. За його даними, там зберігалися зенітно-ракетні системи С-400, зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1", Гради" і різні САУ.

Він назвав Джанкой "дуже жирною ціллю".

"Джанкой це дуже жирна, жирна ціль вузлова транзитна. І ця дуже жирна ціль чекала свого часу. Як і інші цілі чекають свого часу. Адже на кожному об'єкті є свій головотяп. Еге ж. Реінтеграція Криму почалася", - написав Коваленко.

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