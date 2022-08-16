"Це дуже жирна ціль": експерт розповів, яка техніка РФ була на місці вибуху в Джанкої

Експерт розповів, яка військова техніка була на місці вибуху в Джанкої / колаж фото Telegram

Російські військові самі стягнули купу техніки до Джанкою в Криму, де вранці сталися потужні вибухи. Там була військова техніка, яку збиралися перекидати на територію Херсонської та Запорізької областей. Про це повідомив військовий експерт Олександр Коваленко.

За його даними, там зберігалися зенітно-ракетні системи С-400, зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1", Гради" і різні САУ.

"І це дуже показово, особливо з урахуванням того, який потенціал був сконцентрований в цій локації", – зазначив експерт.

Коваленко додав, що в районі аеродрому було розгорнуто:

8 ЗРС С-400,

3 ЗРК С-300,

5 ЗПК "Панцир-С1",

зосереджено 440 ТПК.

Поблизу залізничної станції "Азовська" проводилося розвантаження такої техніки:

17 бойових бронемашин,

10 САУ "Гвоздика",

7 САУ "Мста-С",

2 САУ "Півонія",

3 РСЗВ БМ-21 "Град",

боєприпаси.

"Джанкой це дуже жирна, жирна ціль вузлова транзитна. І ця дуже жирна ціль чекала свого часу. Як і інші цілі чекають свого часу. Адже на кожному об'єкті є свій головотяп. Еге ж. Реінтеграція Криму почалася", - написав Коваленко.

Вибухи в Криму 16 серпня

Вранці у вівторок, 16 серпня, в Джанкойському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи, спалахнула пожежа. Стало відомо про детонації на складі боєприпасів у селищі Травневе.

У Міноборони РФ заявили, що в Травневому районі Криму виникла пожежа на території пункту тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин. Повідомляється, що серйозних постраждалих в результаті пожежі на складі боєприпасів в Джанкої немає.

Пізніше в РФ заявити, що вибух стався нібито в результаті диверсії. Також там стверджують, що було пошкоджено залізничне полотно, ЛЕП, електростанцію і житлові будинки.

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