"Це дуже жирна ціль": експерт розповів, яка техніка РФ була на місці вибуху в Джанкої

Там була військова техніка, яку збиралися перекидати на територію Херсонської та Запорізької областей.
Російські військові самі стягнули купу техніки до Джанкою в Криму, де вранці сталися потужні вибухи. Там була військова техніка, яку збиралися перекидати на територію Херсонської та Запорізької областей. Про це повідомив військовий експерт Олександр Коваленко.
За його даними, там зберігалися зенітно-ракетні системи С-400, зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1", Гради" і різні САУ.
"І це дуже показово, особливо з урахуванням того, який потенціал був сконцентрований в цій локації", – зазначив експерт.
Коваленко додав, що в районі аеродрому було розгорнуто:
- 8 ЗРС С-400,
- 3 ЗРК С-300,
- 5 ЗПК "Панцир-С1",
- зосереджено 440 ТПК.
Поблизу залізничної станції "Азовська" проводилося розвантаження такої техніки:
- 17 бойових бронемашин,
- 10 САУ "Гвоздика",
- 7 САУ "Мста-С",
- 2 САУ "Півонія",
- 3 РСЗВ БМ-21 "Град",
- боєприпаси.
"Джанкой це дуже жирна, жирна ціль вузлова транзитна. І ця дуже жирна ціль чекала свого часу. Як і інші цілі чекають свого часу. Адже на кожному об'єкті є свій головотяп. Еге ж. Реінтеграція Криму почалася", - написав Коваленко.
Вибухи в Криму 16 серпня
Вранці у вівторок, 16 серпня, в Джанкойському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи, спалахнула пожежа. Стало відомо про детонації на складі боєприпасів у селищі Травневе.
У Міноборони РФ заявили, що в Травневому районі Криму виникла пожежа на території пункту тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин. Повідомляється, що серйозних постраждалих в результаті пожежі на складі боєприпасів в Джанкої немає.
Пізніше в РФ заявити, що вибух стався нібито в результаті диверсії. Також там стверджують, що було пошкоджено залізничне полотно, ЛЕП, електростанцію і житлові будинки.
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