"Бавовна" біля Сімферополя: окупанти заявили про нові вибухи в Криму

Пропагандисти зазначають, що нібито був вибух на складі окупантів у селі Гвардійське, по якому міг відпрацювати безпілотник.
Російські пропагандисти поширюють інформацію про те, що нібито в окупованому Криму у вівторок, 16 серпня, відбувся ще один вибух поблизу Сімферополя.
Вони стверджують, що крім "бавовни" біля Джанкоя також було чутно вибухи в одному з сіл Сімферопольського району.
Зазначається, що нібито міг бути обстріляний склад у селі Гвардійське, що розташоване приблизно за 15 кілометрів від Сімферополя.
При цьому, за словами пропагандистів, там міг "відпрацювати" безпілотник малого розміру.
Російські ЗМІ з посиланням на слова місцевих жителів повідомили, що над військовою авіабазою в смт Гвардійське Сімферопольського району стоять стовпи чорного диму. Також місцеві мешканці розповіли, що раніше вони чули декілька сильних вибухів.
При цьому в російському виданні зазначають, що силовики на півострові перевіряють версію, чи могла це бути атака малим дроном.
Вибухи у Криму 16 серпня
Вранці у вівторок, 16 серпня, в Джанкойському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи, спалахнула пожежа. Стало відомо про детонацію на складі боєприпасів у селищі Травневе.
У російському Міноборони заявили, що виникла пожежа на території однієї з військових частин у місці, де тимчасового зберігалися боєприпаси.
Варто зазначити, що у місті Джанкой розташована велика залізнична станція, через яку російські окупанти перекидають війська, боєприпаси і техніку.
Пізніше стало відомо, що окупаційна влада Криму почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя. Станом на 10:00 16 серпня вже виїхали близько двох тисяч осіб.
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