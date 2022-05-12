Нові "прильоти" по Полтавщині: РФ завдала потужного ракетного удару

Про ракетний обстріл РФ розповів голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Російські окупанти завдали чотири ракетних удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу в Полтавській області.
Про це у своєму Telegram-каналі розповів голова Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитро Лунін.
"Чотири "прильоти" знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутні були в Полтавському районі. Деталі пізніше. Не покидаємо укриттів", - зазначив він.
У свою чергу радник глави МВС Антон Геращенко уточнив, що на НПЗ було випущено 7 ракет, а ще одна потрапила в район залізниці.
Разом з тим Лунін повідомив, що за уточненою інформацією по Полтавщині вдарили від 8 до 12 ракет РФ.
Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська завдали ракетного удару відразу по декількох областях України.
У ряді регіонів були чутні вибухи. В результаті влучень виникли пожежі. Очевидці публікують кадри з місця події.
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