Нові "прильоти" по Полтавщині: РФ завдала потужного ракетного удару

РФ вдарила ракетами по Полтавській області

Російські окупанти завдали чотири ракетних удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу в Полтавській області.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів голова Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Чотири "прильоти" знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутні були в Полтавському районі. Деталі пізніше. Не покидаємо укриттів", - зазначив він.

У свою чергу радник глави МВС Антон Геращенко уточнив, що на НПЗ було випущено 7 ракет, а ще одна потрапила в район залізниці.

Разом з тим Лунін повідомив, що за уточненою інформацією по Полтавщині вдарили від 8 до 12 ракет РФ.

Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська завдали ракетного удару відразу по декількох областях України.

У ряді регіонів були чутні вибухи. В результаті влучень виникли пожежі. Очевидці публікують кадри з місця події.

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