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В Україні підскочило число областей в "помаранчевій" зоні карантину

10 октября 2021, 13:37

За останню добу до списку додалися Волинська та Одеська області.

карантин, коронавірус
В Україні розширили "помаранчеву" зону карантину / УНІАН

В Україні станом на неділю, 10 жовтня, вже 16 областей України відповідають показникам "помаранчевої" зони адаптивного карантину.

За останню добу до списку додалися Волинська та Одеська області, але випала Рівненська, йдеться в повідомленні на сайті Міністерство охорони здоров'я.

Які області потрапили в "помаранчеву" зону

За останню добу до списку додалися кілька областей: Волинська та Одеська область. Разом з тим Рівненська область вийшла з "помаранчевої" зони.

Повний список "помаранчевої" зони

  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Житомирська область;
  • Запорізька область;
  • Луганська область;
  • Львівська область;
  • Одеська область;
  • Полтавська область;
  • Сумська область;
  • Тернопільська область;
  • Харківська область;
  • Херсонська область;
  • Хмельницька область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.

Де найвищий рівень захворюваності

Найвищий рівень захворюваності відразу в декількох областях:

  • Чернівецькій області -799 на 10 тис. населення;
  • Луганській -780;
  • Сумський - 548;
  • Херсонській - 529;
  • Харківській - 526;
  • Запорізькій - 505;
  • Донецькій - 504.
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/ moz.gov.ua

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Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 11 344 осіб, з них дітей - 1149, медпрацівників - 122. При цьому в лікарні госпіталізовано 3712 осіб.

Як повідомили в МОЗ, за добу 9 жовтня в Україні померли 162 людини, 2581 людина поборола хворобу.

Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах

Зелена зона – обмеження:

  • Масочний режим;
  • Зали кінотеатрів, театрів та трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
  • Перевозити у транспорті можна лише тих пасажирів, яким є куди сісти.

Жовта карантинна зона – обмеження:

  • Всі обмеження зеленої зони;
  • Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати до півночі;
  • У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів має розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
  • Заборонена робота хостелів;
  • Не проводиться планова госпіталізація;
  • Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.

Помаранчева зона карантину – обмеження:

  • Заборонено роботу турбаз та хостелів;
  • У нічний час заборонено роботу розважальних закладів;
  • Припинено планову госпіталізацію;
  • Не працюють спортзали, фітнес-центри та заклади культури;
  • У дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
  • Кількість людей на масових заходах розраховувалась за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь понад 100 осіб.

Червона зона карантину – обмеження:

  • Не працює громадський транспорт;
  • Не працюють навчальні заклади;
  • Заборонена робота кафе, ресторанів та торговельно-розважальних центрів;
  • Не працюють заклади культури;
  • Не працюють непродовольчі магазини та ринки.

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