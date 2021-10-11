В Україні хочуть посилити карантин: транспорт і кафе тільки за наявності COVID-сертифіката

Кабмін має намір посилити карантин / Reuters

Кабмін має намір значно посилити карантин в нашій країн і- відомо, що нові обмеження стосуватимуться проїзду в громадському транспорті для невакцинованих, повідомляє Офіс президента.

Таке питання обговорювали сьогодні на нараді за участю президента Володимира Зеленського. Серед обговорюваних змін до карантину, зокрема, можливість перебування у закладах харчування та транспорті лише за наявності сертифіката про вакцинацію.

Якого транспорту це стосуватиметься:

поїзд;

автобус;

літак.

Як зазначили в ОПУ, йдеться про міжобласне транспортне сполучення.

Коронавірус в Україні

Карантин в Україні хочуть посилити вже найближчими днями. Держкомісія може прийняти рішення про перехід ряду регіонів в" червону " зону карантину.

В Україні станом на неділю, 10 жовтня, 16 областей України відповідали показникам "помаранчевої" зони адаптивного карантину.

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Лікар-епідеміолог Андрій Александрін вважає, що реальна коронавірусна статистика відрізняється від офіційної як мінімум в чотири рази. За його словами, на сьогоднішній день система профілактичної медицини вже не справляється зі своїми викликами.

У свою чергу, інфекціоніст Вадим Арістов заявив, що Україна дуже відстає в плані боротьби з пандемією коронавірусу. За його словами, якщо COVID-19 і далі буде мутувати так, що підвищиться рівень летальності і збережеться вкрай високий ступінь заразності, то рахунок піде на тижні.

У мережі опублікували відео, нібито записане в Центральній клінічній міській лікарні №3 міста Донецьк, який знаходиться під тимчасовою окупацією російських військових і терористів "ДНР". На кадрах видно, як люди в білих захисних костюмах складають тіла померлих від коронавірусу людей в зелених мішках на каталку. Інші-лежать прямо на підлозі в коридорах.