Тіла в зелених мішках прямо на підлозі в коридорах: у Мережі показали кадри з COVID-лікарні Донецька

Жертви коронавірусу лежать в зелених мішках / скріншот відео

У Мережі опублікували відео, нібито записане в Центральній клінічній міській лікарні №3 міста Донецьк, який перебуває під тимчасовою окупацією російських військових і терористів "ДНР".

На кадрах видно, як люди в білих захисних костюмах складають тіла померлих від коронавірусу людей в зелених мішках на каталку. Інші - лежать прямо на підлозі в коридорах. Запис з'явився в Telegram-каналі Фашик Донецкий.

Зазначимо, Telegram-канал попросив тих, хто знає про реальний стан речей, підтвердити або спростувати дану інформацію.

Наприкінці вересня представник України в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш написав у Facebook, що ситуація з COVID-19 в Донецьку вийшла з-під контролю. За його словами, кількість інфікованих в регіоні б'є рекорди.

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"Попри "унікальність" російської вакцини та її пропагандистський ефект, "Супутник-лайт" не допоміг. Ситуація з COVID в окупованомуДонецьку вийшла з-під контролю. Зі стаціонарів виписують пацієнтів, відділення переобладнають під ковідних хворих. Відчувається проблема з киснем. Жорсткий дефіцит машин "швидкої допомоги". Медикаменти в аптеках є, але дорого", - написав Гармаш.

За його словами, сильний сплеск захворювання стався після виборів до Держдуми Росії.

"Крім сезонного, такий різкий сплеск "корони" обумовлений ще й "внутрішньоросійським", політичним фактором. Це передусім масові агітаційні заходи "Єдиної Росії" в ході передвиборної кампанії в Держдуму в ОРДЛО. Природно, без будь-яких епідемічних обмежень. Друге - сам процес виборів: і вивезення майже 50 тисяч людей в задушливих автобусах на виборчі дільниці в Росію, і голосування в так званих інфоцентрах безпосередньо на території ОРДЛО. І третій фактор - повернення з Криму і російських курортів заробітчан з Донбасу", - зазначив Гармаш.

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Як повідомляв Главред, лікар-епідеміолог Андрій Александрін вважає, що реальна коронавірусна статистика відрізняється від офіційної щонаймеше в чотири рази. За його словами, на сьогоднішній день система профілактичної медицини вже не може впоратися зі своїми викликами.

У свою чергу, інфекціоніст Вадим Арістов заявив, що Україна дуже відстає в плані боротьби з пандемією коронавірусу. За його словами, якщо COVID-19 і далі мутуватиме так, що підвищиться рівень летальності й збережеться вкрай високий ступінь заразності, то рахунок піде на тижні.

Країни, які мають власне виробництво вакцин, зможуть створити певну обмежену кількість вакцин, а всі інші опиняться в дуже ризикованому становищі.

"І немає такого закону природи, який би говорив, що людський вид обов'язково повинен вижити в еволюції", - зазначив він.