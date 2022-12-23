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"Це не Путін": Лукашенко міг зустрітися з двійником диктатора РФ – експрацівник КДБ

23 грудня 2022, 08:13
Поки двійник куштував хліб та обіймався з Лукашенком, справжній Путін міг вийти з іншого трапа літака й одразу попрямувати до резиденції.
Владимир Путин, Беларусь, Сергей Жирнов
Лукашенко міг зустрітися з двійником диктатора РФ, припускає експрацівник КДБ Сергій Жирнов/ Сайт президента Білорусі, скрін

Російський диктатор Володимир Путін міг використати свого двійника під час зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську 19 грудня.

"Путін" під час прибуття у Мінськ куштував хліб, з яким його зустрічали в аеропорту, та обнімався з Лукашенком. Проте справжній Путін так не поводився б. Таким припущенням поділився колишній співробітник КДБ та розвідки РФ Сергій Жирнов із журналістами "УНІАН".

На думку Жирнова, поки двійник Путіна вийшов з літака і попрямував до делегації, яка його зустрічала, справжній диктатор РФ міг вийти з іншого трапа й одразу попрямувати до резиденції. А двійник у цей час обнімався та спілкувався з Лукашенком.

Жирнов нагадав, як президент Росії зазвичай спілкується з лідерами інших держав. З багатьма із них, наприклад, з президентом Франції Еммануелем Макроном, він зустрічався за шестиметровим столом. При цьому для того, щоб контактувати з Путіним, люди були змушені кожні два тижні здавати аналізи.

"Упевненості, що це справжній Путін, немає. Або якщо це справжній Путін, то в нього щось відбувається зовсім не те. До речі, помітно, що у нього відбувається щось не те", – заявив Жирнов.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що Путін намагається виправдатися перед росіянами і зняти з себе відповідальність за війну, яку він розв’язав проти України. Тому останнім часом він робить заяви про те, що Росія нібито хоче якнайшвидше закінчити бойові дії.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України вжив слово "війна". Так, глава Кремля визнав, що його армія веде війну в Україні, а не так звану "спецоперацію". Окрім того, Путін заявив, що начебто Росія прагне закінчення війни.

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війна в Україні Олександр Лукашенко Володимир Путін
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