Військовий аналітик пояснив, чому у Лукашенка знизилися шанси ухилитися від війни з Україною

Коридор можливостей для того, що уникнути втягування у війну проти України на боці РФ у режиму Олександра Лукашенка значно звузився. Про це в інтерв'ю Главреду заявив боєць тероборони, військовий аналітик Андрій Коваленко.
"У Білорусі є СУшки, МіГи, тому кількісно їх авіація налічує близько 20 більш-менш сучасних літаків, які використовує і Росія. Плюс, РФ перекидає в Білорусь додаткову авіацію. І завдання РФ полягає в тому, щоб вся ця авіація перебувала в однакових бойових кондиціях. За цими навчаннями буде все видно, адже до цього часу білоруська армія відверто саботувала процес підготовки. Білоруси не хочуть воювати, це видно, і росіяни теж це бачать. Але коридор можливостей для уникнення участі у війні у білорусів значно звузився", - сказав він.
РФ перекинула війська до Білорусі
8 січня на залізничну станцію Барановичі-Поліські в Білорусь прибув ешелон з технікою та особовим складом Збройних сил Російської Федерації.
Як повідомляє моніторингова група Білоруський Гаюн в Telegram, ешелон прийшов вчора близько 13 години, всього було зафіксовано близько 30 вагонів-платформ з технікою, 2 вантажних вагони з боєприпасами/спорядженням і 2 пасажирських вагони з особовим складом - близько 100 осіб.
За даними Гаюна, серед надісланої техніки були помічені вантажівки КамАЗ, БТРи і БМП.
Також відомо, що ешелон був відправлений із залізничної станції Зайцівка Воронезької області Російської Федерації 4 січня о 17.30. Зазначимо, що ця станція знаходиться в прикордонні з тимчасово окупованою частиною Луганської області, України.
Хто такий Андрій Коваленко
Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, Спеціаліст з інформаційних технологій
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