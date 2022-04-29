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Армія України отримує можливість перемогти Росію на полі бою - Арестович

29 квітня 2022, 12:51

Тінь війни лягла вже на Молдову, Білорусь і саму Росію, розповів радник глави Офісу президента.

ВСУ
Війська України швидко отримують допомогу світової спільноти / Міноборони України

Війна, яку Москва веде проти Києва, може розширитися на інші сусідні країни. Тінь військових дій вже лягла на республіку Білорусь, Молдову і саму РФ. Надалі бойові дії навряд чи втримаються в рамках так званої "спецоперації" і кордонів української держави. При цьому в Україні поступово з'являються умови для військової перемоги над військами Росії. Допомога світу приходить дуже швидко, повторення ситуації з Афганістаном не буде. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Під час розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним він розповів про те, що географія військових дій, які зараз йдуть в Україні, може розширитися. Тінь війни вже на Молдові, Білорусі та самій Росії.

читайте такожЗСУ підуть на повне знищення військ Росії, якщо окупанти доб'ють Маріуполь - Арестович"Тінь війни лягла на Молдову, на Білорусь і на саму Росію. Війна розповзається, вона не втримається ані в рамках "спецоперації", ані в рамках кордонів України. Вона відкинула дуже серйозну тінь і в цій тіні помітні спалахи пожеж", - зазначив чиновник.

Також він додав, що Україна отримує можливість перемогти Росію на полі бою. Світова спільнота швидкими темпами надає допомогу. Ситуація з Афганістаном не повториться.

"В Україні дозрівають умови для військової перемоги. Допомога від світових лідерів приходить дуже швидко. Вони зрозуміли, що ми не здамося! Другого Афганістану не буде", - підкреслив Олексій Арестович.

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Війна Росії проти України

Російський президент Володимир Путін вранці 24 лютого оголосив про початок війни Росії проти України. Російські військові дії він назвав "спеціальною військовою операцією". Війська РФ вторглися на територію України, у тому числі, і з Білорусі. Наземна інтервенція супроводжувалася ракетними і авіаційними ударами по військових і цивільних об'єктах.

Війна триває. Сили оборони України, як і раніше, відбивають ворожі атаки Росії.

Заступник командувача військами Центрального східного округу РФ Рустам Міннекаєв раніше заявив про початок Москвою другої фази так званої "спецоперації". В рамках другого етапу війни Росія збирається захопити всі райони Донецької та Луганської областей, а також південь країни. Окупанти пробиватимуть коридор до захопленого Криму.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що ЗСУ можуть піти в наступ на позиції військ РФ в Україні вже в середині червня. У період до кінця травня-початку червня Києву повинні поставити потрібну кількість зброї. Застосування таких озброєнь може змінити баланс сил на певних ділянках фронту.

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