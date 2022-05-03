Окупантів відкинули на 40 кілометрів: у США розповіли про контрудар ЗСУ під Харковом

ЗСУ відкинули ворога назад / Фото Reuters

В результаті контрнаступу бійців Збройних сил України в районі Харкова російських окупантів відкинули назад.

Укаринські захисники провели контрнаступ на ряді напрямків, що дозволило відкинути російську армію на 25 миль (близько 40 кілометрів) від Харкова, пише в Twitter журналіст американського видання Foreign Policy Джек Детч.

"Вони сподівалися отримати Харків і утримати його, щоб просунутися на Донбас, але були змушені далі відступити", - підкреслив неназваний високопоставлений представник Міністерства оборони США.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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