Бої за Авдіївку: генерал прокоментував можливість виведення військ ЗСУ

Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський допустив можливість виведення військ з певних територій і розповів про ситуацію на фронті.

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Зусилля противника зосереджені на двох напрямках / Колаж Главред, фото: t.me/otarnavskiy, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Ситуація в районі Авдіївки постійно змінюється, оскільки росіяни неперервно надсилають підкріплення. Ворог тримає під обстрілами Авдіївку вже третій місяць, не шкодуючи техніки та особового складу, і постійно підсилює свої сили, включаючи підрозділи "Шторм-Z" та "Шторм-V". Про це повідомив командир Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський у інтерв'ю ВВС News Україна.

Тарнавський зауважив, що українські військові постійно маневрують, оскільки один військовий підрозділ не здатний утримати всю лінію фронту.

"Обстановка постійно змінюється – як у позитивний, так і в негативний бік. Якщо негативно, то ми реагуємо максимально як підрозділами, частинами, так і безпосередньо засобами, які сьогодні у нас є", – сказав Тарнавський.

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Водночас бригадний генерал Олександр Тарнавський прямо не відповів на питання про те, чи чи існує загроза оточення міста Авдіївка, що на Донеччині.

"Зусилля противника зосереджені на двох напрямках. Наступ відбувається в напрямку головного удару, а також на відволікаючих напрямках. Зосередили величезну чисельність особового складу. Але я скажу – тими силами та засобами можна досягти кращих успіхів", — заявив генерал.

Командувач допустив можливість, що українські військові можуть відступати на деяких ділянках фронту з метою збереження життя бійців.

"Є суб'єктивні та об'єктивні причини. Якщо в чистому полі залишитися, є можливість для збереження особового складу та техніки десь зробити крок назад або вбік, втягнути в мішок і потім знищити ворога. А потім вийти в колишнє положення", – наголосив він.

Бойові дії на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, успіхи російських окупаційних сил на Авдіївському напрямку можуть призвести до рішення Генштабу ЗСУ вивести війська з міста. За словами колишнього командира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, виведення може відбутися вже найближчими днями.

Також керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив про зміну тактики російської окупаційної армії в цій області. Ворог фокусується на кількох напрямках, намагаючись точково прорвати оборону. Ситуація важка, але українські захисники тримають лінію оборони навколо міста.

За оцінкою полковника Тармо Кундла, активізація російських окупаційних військ не дозволить їм отримати стратегічну перевагу і падіння Авдіївки, якщо воно станеться, буде тактичним успіхом, а не стратегічним.

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