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Ляшко озвучив новий список професій з обов'язковим щепленням і розповів, чому в ньому немає медиків

26 жовтня 2021, 20:27

Представники водоканалів, Укрпошти та Укразалізниці повинні будуть вакцинуватися.

Ляшко
Ляшко поки не збирається "тиснути" на медиків / УНІАН

Список обов'язкових для вакцинації професій буде розширено. У нього, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в інтерв'ю Українській правді, додадуть працівників держпідприємств, установ та організацій.

Відповідний проект наказу МОЗ вже знаходиться на погодженні.

"Він охоплює соціальних працівників, працівників державних підприємств, установ і організацій, а також працівників критичних для економіки країни сфер. Це - водоканали, Укрпошта, Укрзалізниця " - сказав Ляшко.

Крім того, Ляшко пояснив, чому для медиків щеплення проти COVID-19 є не обов'язковим.

"Будь-який документ приймається з урахуванням ризиків. Ризик недопуску медичного працівника на місце роботи превалює над ризиком потенційного інфікування. Якщо в невеликому райцентрі з центральною районною лікарнею, не дай Бог, складеться ситуація, при якій два анестезіолога не захочуть вакцинуватися, то в цьому населеному пункті просто не буде медичної допомоги", - заявив Ляшко.

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Також, за його словами, зараз в Україні щеплено понад 50% медиків. І є не виключається ймовірність їх обов'язкової вакцинації.

Нагадаємо, раніше Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.

Також раніше волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці заражаються інфікуванням коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.

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Віктор Ляшко коронавірус новини вакцинація від коронавірусу
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