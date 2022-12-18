Провал окупантів під Бахмутом посилив розкол в армії РФ - ISW

Російські окупанти вже кілька місяців не можуть захопити Бахмут на Донеччині. Вони кидають туди основні свої сили, але успіху немає. У зв'язку з цим в російській армії посилився розкол. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Відомо, що на цьому напрямку намагаються просуватися найманці з ПВК "Вагнера". Однак ватажок терористів"ДНР" Денис Пушилін заявив, що його бойовики також беруть участь у боях.
Після цього російські воєнкори почали стверджувати, що "ДНРівців" в районі Бахмута нібито немає.
"Розбіжності між твердженнями Пушиліна і виступами Пригожина (засновника ПВК "Вагнера" — Главред) та інших відомих осіб в інформаційному просторі РФ свідчать про те, що між "ДНР" і "вагнерівцями" триває і зростає розкол", — йдеться в повідомленні.
Ситуація в Бахмуті
Як повідомляв Главред, в Росії поширили фейкову інформацію про значних успіхах окупаційної армії на Бахмутському напрямку і просуванні в бік Часового Яру для перерізання однієї з основних наземних комунікацій Сил оборони України. Насправді прорив виявився нікчемним. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, опублікованому 30 Листопада.
За словами аналітиків, фейк про досягнення біля Бахмута є частиною російської інформаційної операції.
Пізніше в ISW відзначили, що російські окупанти не змогли винести уроки з попередніх дорогих кампаній, зосереджених на незначних в оперативному відношенні населених пунктах. На думку експертів, бої за місто Бахмут в Донецькій області нагадують попередні спроби російських окупантів взяти Сєвєродонецьк і Лисичанськ і можуть стати пасткою для загарбників.
У ISW нагадали, що військові з кінця травня постійно витрачали бойові сили на невеликі населені пункти навколо міста, а в наступні шість місяців змогли захопити всього лише кілька кілометрів території. При цьому вони понесли велику кількість жертв.
Інші новини:
- США намагалися перешкодити Україні у ліквідації начальника Генштабу РФ - NYT
- Україні знадобиться від години до 3 тижнів для підготовки до наступу окупантів - Касьянов
- "Імперія почала слабшати": Папа Римський пояснив, чому Путін розв'язав війну проти України