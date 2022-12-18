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В Україні очікується значний дефіцит електроенергії через зниження температури - Укренерго

18 грудня 2022, 23:20
Через похолодання в Україні зросло споживання електрики, а тому в країні можуть запровадити екстрені відключення світла.
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В Україні очікується значний дефіцит електроенергії / УНІАН

У понеділок, 19 грудня, в Україні очікується дефіцит потужності в енергосистемі. Головна причина цьому – низька температура. Про це повідомив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

"В основному це – фактор температури навколишнього середовища. Хочу сказати, що холодно буде і завтра, у понеділок, як ми знаємо з прогнозів погоди, тому сьогодні і завтра дефіцит буде значним. Особливо завтра, оскільки буде робочий день, крім того, очікуються досить сильні морози", - пояснив Кудрицький.

Водночас голова Укренерго підкреслив, що зовсім скоро дефіцит зменшиться, оскільки температура повітря підвищиться.

Кудрицький також розповів, що після останніх обстрілів українська енергосистема відновлюється достатньо швидкими темпами.

"Як для обстрілу в більш як 70 ракет, те, що ми маємо сьогодні, – це дуже пристойний результат. Не буду називати цифру, але відновилися ми досить непогано цього разу", - додав голова Укренерго.

Відключення світла в Україні

Нещодавно генеральний директор компанії-постачальника YASNO Сергій Коваленко спрогнозував терміни відключень електроенергії в Україні у зв'язку з ракетними ударами РФ по цивільній інфраструктурі. За його словами, Україна зможе відмовитися від відключень за графіками не раніше кінця березня.

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що в столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Як зазначив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин.

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