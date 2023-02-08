Чистки тривають: "під прицілом" опинився ексглава СБУ Баканов

Співробітники Служби безпеки України провели перевірку по колишньому главі відомства Івану Баканову. Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на заяву СБУ.
З якихось причин у відомстві вирішили засекретити результати розслідування. Доступ до цієї інформації обмежений.
"Служба безпеки інформує громадськість про свою діяльність з урахуванням всіх наявних норм і обмежень", – повідомили в СБУ.
Кадрові чистки в Україні
Як повідомляв Главред, 23 січня президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію, яка поширилася в мережі щодо кадрових змін. Він також анонсував нові відставки.
24 січня заступник міністр оборони України В'ячеслав Шаповалов подав у відставку. Його прохання підтримав глава Міноборони Олексій Резніков.
Також вранці 24 січня на сайті президента був опублікований указ про відставку Кирила Тимошенка.
В той же день Кабмін ухвалив рішення про звільнення 5 голів ОВА (Сумської, Київської, Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей), а також 4 заступників міністрів.
25 січня було звільнено директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького, який фігурує в скандалі щодо закупівель продуктів для ЗСУ за завищеними цінами.
Інші новини:
- Навесні війна в Україні може загостритися, Путін кине в бій мобілізованих - генерал США у відставці
- Відставка Тимошенко і глав ОВА: Зеленський підтвердив кадрові чистки в Україні
- Тимошенко підтвердив свою відставку з ОП: указ про його відхід опублікований на сайті Зеленського