Чистки тривають: "під прицілом" опинився ексглава СБУ Баканов

Служба безпеки України засекретила результати розслідування у справі Баканова.

СБУ провела перевірку роботи Баканова / УНІАН

Співробітники Служби безпеки України провели перевірку по колишньому главі відомства Івану Баканову. Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на заяву СБУ.

З якихось причин у відомстві вирішили засекретити результати розслідування. Доступ до цієї інформації обмежений.

"Служба безпеки інформує громадськість про свою діяльність з урахуванням всіх наявних норм і обмежень", – повідомили в СБУ.

Кадрові чистки в Україні

Як повідомляв Главред, 23 січня президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію, яка поширилася в мережі щодо кадрових змін. Він також анонсував нові відставки.

24 січня заступник міністр оборони України В'ячеслав Шаповалов подав у відставку. Його прохання підтримав глава Міноборони Олексій Резніков.

Також вранці 24 січня на сайті президента був опублікований указ про відставку Кирила Тимошенка.

В той же день Кабмін ухвалив рішення про звільнення 5 голів ОВА (Сумської, Київської, Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей), а також 4 заступників міністрів.

25 січня було звільнено директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького, який фігурує в скандалі щодо закупівель продуктів для ЗСУ за завищеними цінами.

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