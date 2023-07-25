"Нормальна тактика": Україна продовжить бити по Кримському мосту - Резніков

Удари по Кримському мосту зменшать здатність російських окупантів воювати і допоможуть врятувати життя українців.

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Олексій Резніков заявив, що ЗСУ завдаватиме ударів по Кримському мосту / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Twitter

Сили оборони України продовжать завдавати ударів по окупованому росіянами Криму та Кримському мосту. Як заявив міністр оборони України Олексій Резніков, це необхідно для того, щоб зруйнувати логістику ворога.

"Всі ці цілі є офіційними, тому що (удари по них, - ред.) зменшать здатність росіян воювати проти нас і допоможуть врятувати життя українців", - сказав глава Міноборони України в інтерв'ю СNN.

За словами Резнікова, руйнувати логістичні маршрути ворога - це "нормальна тактика, щоб зупинити його можливості отримати більше боєприпасів, палива, продовольства тощо".

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"Тому ми будемо використовувати цю тактику проти них", - сказав Резніков.

Удари по Кримському мосту

Президент Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст є для України законною метою, яка повинна бути нейтралізована. Про це глава держави сказав під час виступу на Аспенівському безпековому форумі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Кримський міст незаконно побудований та буде знищений. За його слловами, головна мета атаки на Кримський міст не досягнута. Ключовим військовим завданням було перерізати залізницю, щоб окупанти не змогли забезпечувати своє угруповання на півдні.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що Кримський міст знову буде атакований. І наступною метою, ймовірно, стане залізнична частина мосту. Якщо це станеться, то буде завдано серйозного удару по постачанню російських окупаційних військ.

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