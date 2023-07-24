Передумови для звільнення Криму вже створюються: Коваленко розкрив деталі

На території Криму зараз ведеться планова робота зі знищення об’єктів, таких як склади з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами і не тільки.

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Коваленко заявив, що передумови для звільнення Криму вже створюються / 128 окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада, Facebook Олександр Коваленко

На території тимчасово окупованого Криму здійснюється систематична діяльність щодо ліквідації об'єктів російських окупантів. Метою цього є створення умов для звільнення півострова. Про це в ефірі телеканалу Freeдом розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"На території тимчасово окупованого півострова Крим зараз дійсно ведеться планова робота зі знищення об’єктів, таких як склади з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами і не тільки, і низки інших об’єктів. Так, це дійсно правда. Цей процес відбувається, адже півострів Крим є невіддільною частиною України, яка тимчасово окупована росіянами. Відтак, для створення передумов до звільнення півострова необхідно провести певний комплекс дій. Серед них і знищення подібного роду об’єктів", - сказав Коваленко.

Як зазначив військово-політичний оглядач, Крим є транзитним логістичним хабом, звідки йде забезпечення всім необхідним південного угруповання російських окупаційних військ у Запорізькій області й Лівобережній частині Херсонської області. За його словами, в даному випадку туристи на півострові виступають живим прикриттям для окупантів.

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"Вони використовують туристів у цьому випадку більшою мірою як прикриття, звичайно ж. Але якщо вже зовсім відверто – на території Криму така величезна кількість об’єктів, які слід ліквідувати, що туристи якось не сильно вплинуть як прикриття для цих об’єктів. Вони розташовані не тільки, наприклад, у районах дійсно туристичних, а й, наприклад, у центрі Криму або на півночі Криму. Безумовно, це все свідчить про те, що там туризму особливо немає на сьогодні, і там можна цілком успішно знищувати такі об’єкти", - сказав оглядач.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Вибухи у Криму

У ніч на понеділок, 24 липня, у 5 містах окупованого Криму вночі лунали вибухи, злетів у повітря склад БК. Відповідні звуки чули жителі Феодосії, Старого Криму та Сімферополя. В Армянську та Джанкої також лунали гучні періодичні вибухи. Ракети вдарили по складу з боєприпасами в селищі Вільне в Криму. Внаслідок удару почалася пожежа. Також колаборанти повідомляли про збиття безпілотників.

Після цього у ГУР прокоментували потужні вибухи на півострові. Ця та інші "бавовни" формують у росіян розуміння, що півострів не є тилом і безпечною територією для окупантів, заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. Він додав, що багато окупантів та колаборантів вже вивезли родичів з Криму, але зробити це змогли не всім, бо іншим не дозволяють.

Нещодавно стало відомо, що могли знищити вибухи в Криму. Вибухи у Джанкойському районі окупованого Криму могли знищити партію надзвукових ракет П-800 "Онікс" країни-агресорки Росії. Про це повідомляють "Кримські партизани", посилаючись на джерела. Саме такими ракетами російська окупаційна армія уже кілька днів поспіль б'є по Одесі та Миколаєву.

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