Збитки РФ – на сотні мільйонів доларів: стало відомо, що могли знищити вибухи в Криму

Партія російських ракет "Онікс", якими окупанти обстрілювали південь України, коштує сотні мільйонів доларів.

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Вибухи в Криму могли знищити ракети "Онікс", якими РФ била по Одесі та Миколаєву/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Вибухи у Джанкойському районі окупованого Криму, які сталися у ніч на понеділок, 24 липня, могли знищити партію надзвукових ракет П-800 "Онікс" країни-агресорки Росії.

Про це повідомляють "Кримські партизани", посилаючись на джерела. Саме такими ракетами російська окупаційна армія уже кілька днів поспіль б'є по Одесі та Миколаєву.

"Наші джерела повідомляють, що на складі БК біля Джанкоя було знищено партію ракет П-800 "Онікс", якими окупанти уже кілька днів обстрілюють Одесу та Миколаїв", – йдеться у повідомленні.

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У русі спротиву зазначають, що російські загарбники втратили сотні мільйонів доларів. Одна така ракета коштує від 1,25 млн до 1,30 млн доларів.

У той же час голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук повідомив, що інформація щодо того, чи біля Джанкоя справді були знищені саме ракети "Онікс", уточнюється.

Вибухи у Криму

У ніч на понеділок, 24 липня, у 5 містах окупованого Криму вночі лунали вибухи, злетів у повітря склад БК. Відповідні звуки чули жителі Феодосії, Старого Криму та Сімферополя. В Армянську та Джанкої також лунали гучні періодичні вибухи.

Стало відомо, що ракети вдарили по складу з боєприпасами в селищі Вільне в Криму. Внаслідок удару почалася пожежа. Також колаборанти повідомляли про збиття безпілотників.

Після цього у ГУР прокоментували потужні вибухи на півострові. Ця та інші "бавовни" формують у росіян розуміння, що півострів не є тилом і безпечною територією для окупантів, заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. Він додав, що багато окупантів та колаборантів вже вивезли родичів з Криму, але зробити це змогли не всім, бо іншим не дозволяють.

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