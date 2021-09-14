Нонсенс і руйнування традицій: в Інституті української мови виступили проти переходу на латиницю

Вчений назвав нонсенсом зміну формату писемності в Україні / УНІАН

Українська писемність має багатовікову кириличну традицію, і змінювати її на формат латиниці – це нонсенс і руйнування українських традицій. Такою думкою поділився директор Інституту української мови Національної академії наук (НАН) України Павло Гриценко.

Мовознавець звернув увагу на тривалий часовий термін використання кириличних символів в українській писемності. Гриценко в ефірі телеканалу "Україна 24" зазначив, що кирилиця активно використовується на території України щонайменше з ІХ-Х століття нашої ери – тобто, ще з часів Київської Русі.

"Кирилиця в Україні існує, принаймні, спорадично, тобто частково, з ІХ століття. А з Х століття почалося масове поширення кириличної книги - а це те, через що утвердилася наша держава. Тому що через кириличну книгу київський князь посилав своїх губернаторів (тепер так кажуть, а тоді говорили - посадники) в різні міста", – зазначив він.

Гриценко також пояснив, чому Україні не можна змінювати кирилицю на латиницю.

"Це нонсенс. У нас є прекрасна традиція кирилична, у нас є створена величезна інформаційна база на кириличній основі. Київ був матір'ю містам (князівствам) руським, що він посилав туди книги й посилав грамотність. Тепер ми хочемо це все ліквідувати? І ніякої паралельності, всяка паралельність руйнує - руйнувати традицію не можна", – сказав експерт.

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Перехід на латиницю в Україні: суть питання

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов виступив за перехід української мови на латиницю. На його думку, перехід на латиницю стане "одою з фундаментальних речей".

Крім того, він в черговий раз висловився на підтримку двох мов в нашій країні: української, а також англійської. На його переконання, англійська мова повинна бути обов'язковою і вивчити її повинні всі. Данилов зазначив, що англійська – мова цивілізованого світу.

Пізніше мовний омбудсмен Тарас Кремінь сказав, що заява Данилова про латиницю є необґрунтованою розмовою, а не ініціативою.

Нагадаємо, ще наприкінці березня 2018 року тодішній міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав громадськість почати обговорювати питання можливого використання латиниці нарівні з кирилицею. Клімкін підкреслював, що потрібно працювати на те, що об'єднує країну.