Мовний омбудсмен прокоментував можливий перехід України з кирилиці на латиницю

Кремінь прокоментував ініціативу Данилова перейти на латиницю / УНІАН

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відреагував на ідею секретаря РНБО Олексія Данилова, який пропонує позбутися від кирилиці і перейти на латиницю. Від цієї ідеї він, м'яко кажучи, не в захваті.

"Якщо чесно, я так і не зрозумів власне суті того, що було запропоновано. Це ж ініціатива, вона без пояснень, тому я навіть не знаю, що коментувати", – цитує слова омбудсмена видання "Страна".

За словами Креміня, дискусії про перехід на латиницю не було і немає.

"Я вчений, я не можу безпідставно про такі речі говорити. В першу чергу пан Олексій повинен дати розширену позицію. Я поки не бачу предмет дискусії, так як не було обґрунтувань. Була фраза, тому в першу чергу він сам повинен її коментувати. Якщо він прокоментує, тоді і ми будемо говорити. Чи була така дискусія щодо переходу? Я вам скажу навіть більше, про це ніхто і не говорить і ніколи не говорив"", – запевнив він.

На завершення Кремінь додав, що поки не бачить предмета для обговорення.

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Латиниця в Україні: що запропонував Данилов

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов виступив за перехід української мови на латиницю. На його думку, перехід на латиницю стане "одою з фундаментальних речей".

Крім того, він він вкотре висловися на підтримку двох мов в нашій країні: української, а також англійської. На його переконання, англійська мова має бути обов’язковою і вивчити її повинні усі. Данілов наголосив, що англійська – мова цивілізованого світу.

Як повідомляв Главред, в тому ж інтерв'ю Олексій Данилов заявити, що вважає, що Збройні Сили України можуть очистити територію Донецької та Луганської областей від окупантів.

"Повірте, наші ЗСУ в змозі очистити територію Донецької та Луганської областей. Ми можемо повоювати за територію Криму. Але треба мати на увазі, що ми не можемо допустити, щоб десятки, сотні тисяч людей полягли під час таких військових операцій. Тому що у нас якраз є розуміння того, де є ця межа. Але це не означає, що в разі необхідності ми не будемо цим користуватися", – сказав він.

Він додав, що раніше на засіданні РНБО були затверджені 5 сценаріїв розвитку подій, і зараз Україна йде за першим сценарієм – політико-дипломатичним шляхом.