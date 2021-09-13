УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Україна

Мовний омбудсмен прокоментував можливий перехід України з кирилиці на латиницю

13 сентября 2021, 15:29

Раніше з подібною пропозицією виступив секретар РНБО Олексій Данилов.

Тарас Кремінь
Кремінь прокоментував ініціативу Данилова перейти на латиницю / УНІАН

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відреагував на ідею секретаря РНБО Олексія Данилова, який пропонує позбутися від кирилиці і перейти на латиницю. Від цієї ідеї він, м'яко кажучи, не в захваті.

"Якщо чесно, я так і не зрозумів власне суті того, що було запропоновано. Це ж ініціатива, вона без пояснень, тому я навіть не знаю, що коментувати", – цитує слова омбудсмена видання "Страна".

За словами Креміня, дискусії про перехід на латиницю не було і немає.

"Я вчений, я не можу безпідставно про такі речі говорити. В першу чергу пан Олексій повинен дати розширену позицію. Я поки не бачу предмет дискусії, так як не було обґрунтувань. Була фраза, тому в першу чергу він сам повинен її коментувати. Якщо він прокоментує, тоді і ми будемо говорити. Чи була така дискусія щодо переходу? Я вам скажу навіть більше, про це ніхто і не говорить і ніколи не говорив"", – запевнив він.

На завершення Кремінь додав, що поки не бачить предмета для обговорення.

Реклама

Латиниця в Україні: що запропонував Данилов

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов виступив за перехід української мови на латиницю. На його думку, перехід на латиницю стане "одою з фундаментальних речей".

Крім того, він він вкотре висловися на підтримку двох мов в нашій країні: української, а також англійської. На його переконання, англійська мова має бути обов’язковою і вивчити її повинні усі. Данілов наголосив, що англійська – мова цивілізованого світу.

Як повідомляв Главред, в тому ж інтерв'ю Олексій Данилов заявити, що вважає, що Збройні Сили України можуть очистити територію Донецької та Луганської областей від окупантів.

"Повірте, наші ЗСУ в змозі очистити територію Донецької та Луганської областей. Ми можемо повоювати за територію Криму. Але треба мати на увазі, що ми не можемо допустити, щоб десятки, сотні тисяч людей полягли під час таких військових операцій. Тому що у нас якраз є розуміння того, де є ця межа. Але це не означає, що в разі необхідності ми не будемо цим користуватися", – сказав він.

Він додав, що раніше на засіданні РНБО були затверджені 5 сценаріїв розвитку подій, і зараз Україна йде за першим сценарієм – політико-дипломатичним шляхом.

viber
кирилиця Тарас Кремінь латиниця мовної омбудсмен
Зараз ви переглядаєте новину «Мовний омбудсмен прокоментував можливий перехід України з кирилиці на латиницю». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В Україну мчить циклон: синоптик розповіла, коли завалить снігом і похолодаєВ Україну мчить циклон: синоптик розповіла, коли завалить снігом і похолодає Схоже, кум все-таки відправиться топтати зонуСхоже, кум все-таки відправиться топтати зону Скільки жінкам потрібно стажу, щоб вийти на пенсію в 60 років - відповідь чиновниківСкільки жінкам потрібно стажу, щоб вийти на пенсію в 60 років - відповідь чиновників Надя Дорофєєва грайливо задерла светр і засвітила пружні груди і прес в ніжному образіНадя Дорофєєва грайливо задерла светр і засвітила пружні груди і прес в ніжному образі У Большому театрі в Москві прямо під час вистави декорація вбила артистаУ Большому театрі в Москві прямо під час вистави декорація вбила артиста

Последние новости

20:56

Добре впливають на серце: вчені назвали прості продукти, які допоможуть позбутися гіпертонії

20:50

Атрофується мозок: названо симптоми Видео

20:45

В Росії просто так ворони не каркають: навіщо була стаття Медведєва і заява Пєскова мнение

20:26

Лікарі назвали симптоми, як відрізнити застуду від коронавірусу Видео

20:21

Ціни на продукти, газ та послуги лікарень б'ють рекорди в Україні: що і на скільки подорожчало

Реклама
20:00

Підробка не відрізняється: на Житомирщині затримали доларових фальшивомонетників Видео

19:59

Здоров'я королеви похитнулося: Єлизавета II вперше за довгий час вийшла в світ Фото Видео

19:38

Опалювальний сезон під загрозою зриву: три області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу

19:24

У ТКГ розповіли, чому Україна не розглядає "мирний план" від окупантів Видео

19:06

"Леся Іванівна, ну ви даєте": Нікітюк в шкірі похвалилася декольте крупним планом

18:21

У Херсонській області з 15 жовтня запроваджують "червону" зону карантину Видео

18:17

Українців без COVID-щеплення не пустять у транспорт: кого не торкнуться нові правила

18:14

Стало відомо, де і коли в Україні з'являться камери, що фіксують порушників карантину Видео

18:06

В Україні з'явиться військова місія Євросоюзу до кінця 2021 року - Міноборони Видео

17:56

Зірка Жіночого кварталу Ірина Сопонару показала обличчя таємничого бойфренда

17:48

Прикмети на 13 жовтня: що не можна робити в найщасливіший день осені Видео

17:47

У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Фото

17:13

П'яний українець у Польщі влетів на авто у пішоходів на зебрі: є жертви Видео

16:59

Ледь не загинули пацієнти: у Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень в операційну Видео

16:57

"Відкрите небо", вступ до Євросоюзу і нові COVID-вакцини: головні підсумки саміту Україна-ЄС Видео

Реклама
16:50

"Як із зони відкинулася!": вульгарна поведінка Анастасії Волочкової обурила мережу

16:39

Названо стан 35-44 років, який веде до високого ризику деменції Видео

16:30

У Карпатах вже справжнісінька зима – з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів

16:28

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі анонсували особливий "порядок денний" Видео

16:25

"Неможливо уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала матір": моторошні деталі НП у Вінниці

16:18

Євросоюз допоможе Україні в забезпеченні газом - президент Єврокомісії Видео

16:07

Кавуномен від Мілоан! Соковита акція з призами та доступом до секретної гри реклама

15:58

Найщасливіший пиріг удачі на Покров Пресвятої Богородиці 2021: рецепт випічки за 20 хвилин Видео

15:45

Лілія Ребрик порвала танцпол і спокусливо покрутила стегнами Видео

15:35

Під Києвом невідомий обстріляв авто з дитиною в салоні, є поранений Видео

15:34

Як працюватиме громадський транспорт в умовах локдауну: у МОЗ озвучили варіанти

15:34

Що таке нездоровий кишечник? Сім факторів, які вказують на хворобу Видео

15:24

На маршруті Київ-Кишинів йде "Велике будівництво" нової розв’язки біля Бердичева

15:03

На Рівненщині вітчим ґвалтував малолітню пасербицю і знімав все на камеру Видео

15:00

Гороскоп на 13 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: плітки недругів або грошові надходження Видео

14:59

Мати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців на могилі сина Видео

14:40

Україну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негоди

14:36

В Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок Видео

14:01

Рятувальники попередили українців про сильні дощі з туманами: в яких областях очікувати (карта)

13:56

Названо напої, які можуть змусити мозок відчувати голод Видео

Реклама
13:49

"Сторони погодилися": у Парижі анонсували міністерську зустріч у нормандському форматі

13:34

Злата Огневич могла загинути на зйомках кліпу: "Мене просто вчасно підхопили!" Видео

13:14

У Євросоюзі назвали три головні умови для вступу України до ЄС Видео

13:13

Зеленський розповів, коли Україна планує підписати з ЄС "промисловий безвіз" Видео

13:09

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

13:00

Як нова підозра Медведчуку зачепить Порошенка мнение

12:52

Зеленський зажадав нових санкцій проти РФ за вибори в ОРДЛО і Криму Видео

12:51

Магнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балів Видео

12:49

Комаровський пояснив, чому українцям корисно мерзнути в квартирі без опалення

12:37

Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо на саміті в Києві

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять