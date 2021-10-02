"Ногу збирають": Шефір розповів про стан водія, пораненого під час замаху

Сергій Шефір / УНІАН

Помічник президента України Сергій Шефір розповів про стан свого водія, який був поранений під час обстрілу його автомобіля.

Потерпілий перебуває в нормальному психологічному стані, проте лікарі "збирають" його ногу, сказав Шефір на з'їзді фракції Слуга народу в Трускавці, повідомляє Бабель.

За його словами, життю водія нічого не загрожує і він хоче скоріше повернутися на роботу.

"Там цілий такий механізм, "збирають" ногу. Він поки не встає. Лікарі обіцяють, що все буде добре", - додав Шефір. Він розповів, що почав пересуватися на броньованому автомобілі і пояснив це своїм статусом у кримінальному провадженні щодо замаху.

Перший радник президента підкреслив, що не має допуску до секретних документів і даних, а звинувачення в інсценуванні замаху він вважає "смішними" і дещо "образливими".

Реклама

Читайте такжеЧому за замахом на Шефіра може стояти Путін

Замах на Шефіра: Венедиктова розповіла про версії злочину

Слідство розглядає більше десятка версій замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра, дві з яких є основними, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

"Щодо версій, вони були озвучені відразу ж. Коли я давала перші коментарі, сказала дуже обережно, що є дві основні версії, але ми не відкидаємо і обробляємо інші. У нас більше десятка версій, за якими ми працюємо", - сказала вона на брифінгу в суботу в Трускавці.

Крім того, Венедиктова знову спростувала інформацію про те, що цей замах міг бути постановкою.

"Що стосується постановки, я це питання вирішила для себе відразу ж, оскільки це було питанням номер один, коли я про це почула 22 вересня. Саме тому я прибула подивитися на автомобіль, на водія, якого ще "швидка" не відвезла. У мене не було ні сумніву, що це - не постановка... І коли ти бачиш купчастість куль, коли розумієш, що авто рухалося при цьому, яким чином йшли кулі, коли змінювалася швидкість,... яким чином збігається рана з отворами на двері. Тобто це не постановка, це було зрозуміло ще 22 вересня" , - пояснила генпрокурор.

Читайте такжеРозстріл авто Шефіра: ФБР взялося за замах на помічника Зеленського

Замах на Сергія Шефіра

Замах на Сергія Шефіра сталося на виїзді з Києва - на Новообухівській трасі близько десятої години ранку в середу, 22 вересня.

Стрілянина велася в основному в ліву сторону автомобіля Audi А-8, пасажиром якого був перший помічник президента. Водій авто отримав три кулі і був госпіталізований. Сам Шефір не постраждав.

В Офісі президента заявили, що з автоматичної зброї намагалися вбити ключового члена команди Зеленського. Інцидент пов'язують зі спробою протидіяти політиці президента щодо деолігархізації та детінізації економіки, проти якої об'єдналися напівкримінальні та економічні суб'єкти.

Президент України Володимир Зеленський вважає замах на свого першого помічника Сергія Шефіра проявом слабкості. Він обіцяє "сильну відповідь" на такі дії.