Російські ракети Калібр запускає по українських містах уродженець Вінниці

Григорій Брєєв зрадив Україну в 2014 році / Колаж Думська

Фрегатом Адмірал Макаров Чорноморського флоту РФ, з якого запускаються ракети по українських містах, командує Григорій Брєєв. Він - родом з Вінницької області, служив у Збройних силах України і зрадив присягу в 2014 році, коли Росія окупувала Крим і Севастополь.

Дані про зрадника опублікували на сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Брєєв Григорій Олександрович, командир фрегата Адмірал Макаров (на посаді з 2016 року), капітан першого рангу. Під безпосереднім керівництвом Брєєва з борту корабля проводяться пуски крилатих ракет Калібр по цивільних об'єктах на території України, що призводить до загибелі мирного населення, зокрема дітей", – повідомили українські розвідники.

Брєєв народився 31 січня 1979 року в смт Кирнасівка Тульчинського району Вінницької області. Зареєстрований за адресою: Вінницька область, Черенівський (Могилів-Подільський) район, с. Бабчинці, вул. Зірка, 6.

Брєєв - випускник Севастопольського ВМІ імені Нахімова. На військову службу був призваний в 1996 році. Служив у лавах ЗСУ спочатку на посаді офіцера Південної військово-морської бази (в/ч а2506, смт Новоозерне (Донузлав), 2006 рік). Потім - командував корветами Луцьк і Тернопіль.

Незадовго до окупації Криму Росією Брєєв обіймав посаду командира Севастопольської військово-морської бази (в/ч а4408) у званні капітана 2 рангу.

Коли Росія почала анексію Криму, Брєєв перейшов на службу до окупантів.

Через кілька років Григорій Брєєв став командиром нового фрегата ВМФ Росії адмірал Макаров, який включений до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ з базуванням в окупованому Севастополі.

Коли Росія почала анексію Криму Брєєв перейшов на службу до окупантів. / Фото Думська

Остання відома адреса проживання зрадника в Криму - Євпаторія, вул. 5-те Авіамістечко, 30, корп. В, кв. 4.

Одружений на уродженці Севастополя Брєєвій (Шумей) Марині Олександрівні, зареєстрованої в Севастополі за адресою вул.Косарєва, будинок 8, кв. 22. За цією ж адресою живуть її батьки.

Українські розвідники виклали паспортні дані зрадника, а також індивідуальні податкові номери його самого, його дружини і батьків.

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