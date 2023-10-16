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Окупанти вночі атакували Україну 6 ракетами і 12 дронами: у ЗСУ розповіли подробиці

Альона Вороніна
16 жовтня 2023, 08:18 оновлено 16 жовтня, 08:26
Окупанти застосували змішану тактику атаки. Вони сконцентрувалися на ударах по південному сходу і центральних регіонах України.
Ракеты и дроны
Армія РФ вночі вдарила по Україні ракетами і дронами/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Telegram

Російські окупанти у ніч на понеділок, 16 жовтня, вдарили по Україні ракетами і дронами. Загарбники атакували низку областей в центрі і на південному сході України.

Про це розповіла речниця Оперативного командування ЗСУ "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона зазначила, що ворог цілився по об’єктах інфраструктури.

"Не стільки була сконцентрована робота по півдню, скоріше південний схід і центральні регіони України. Знову була складна траєкторія руху, в складних погодних умовах доводилося працювати. У нас було штормове попередження і дуже сильний поривчастий вітер, море штормить. Підбиваючи підсумки атаки, в цілому ворог спрямовував удари по об'єктах інфраструктури", – розповіла Гуменюк.

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Вона зазначила, що російські окупанти застосували змішану тактику атаки й запускали одразу ракети і дрони.

Гуменюк зазначила, що на півдні нашій ППО довелося збивати переважно дрони. Але безпілотники, які запускали загарбники, були більше спрямовані на перехід в інші області. БПЛА запускалися з різних напрямків.

"По нашій зоні відповідальності сигнали повітряної тривоги лунали більше 4 годин в різних областях. Вираховувались маршрути, щоб обійти системи протиповітряної оборони. Але робота була досить результативною", – розповіла речниця Оперативного командування ЗСУ "Південь".

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Було знищено 2 ракети Х-59 і 11 "Шахедів"

У Повітряних силах ЗСУ вранці 16 жовтня повідомили, що за ніч було збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 дронів-камікадзе "Shahed-136/131".

Зазначається, що окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні дрони.

"Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети "Іскандер М", п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" Авіаційними ракетами атаковано північні та східні регіони України, "Шахеди" противник направив у різних напрямках, зокрема на захід", – розповіли у Повітряних силах.

Атаки РФ по Україні ракетами і дронами

У ніч на 15 жовтня окупанти тричі атакували ракетами С-300 околиці Запоріжжя. Внаслідок ракетного удару було частково зруйновано інфраструктурні об’єкти, виникла пожежа. Також є руйнування житлових будинків в області.

Вдень 15 жовтня РФ скинула на Херсон 2 авіабомби. Були влучання у районі об'єкту критичної інфраструктури. Після вибуху у деяких районах міста одразу зникла електрика і були перебої з водою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ готується масовано бити по Україні. За його словами, окупанти більше битимуть по об'єктах генерації і по електромережах, і до цього потрібно бути готовими.

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війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії ракетний удар Наталія Гуменюк
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