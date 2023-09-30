Вночі РФ атакувала Вінницьку область: є "приліт" в об'єкт інфраструктури

За попередніми даними, постраждалих внаслідок російської атаки немає.

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РФ атакувала Вінницьку область / Колаж: Главред, фото: скріншот

Вночі 30 вересня у Вінницькій області прогриміли вибухи. У Калинівській міськраді та ОВА повідомили про "прильоти". Повітряні сили ЗСУ повідомляли про "Шахеди" на території регіону.

"На жаль, є прильоти. Зберігайте спокій. До закінчення тривоги всі в укриттях. Міський голова знаходиться на місці подій. Нічого не коментуйте в соціальних мережах і не виставляйте фото", - йдеться в повідомленні Калинівської міськради.

Начальник ОВА Сергій Борзов пізніше повідомив, що у Вінницькій області є влучання в об'єкт інфраструктури".

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Згодом міськрада повідомила, що у Калинівській громаді проводяться заходи з ліквідації наслідків влучання ворожих ракет.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Як повідомляв Главред, в ніч на 28 вересня 2023 року російські окупанти атакували Україну 44 ударними БПЛА. Українські сили протиповітряної оборони протягом ночі знищили понад 30 ударних безпілотників ворога.

25 вересня РФ вдарила по Україні "Шахедами", "Оніксами" і "Калібрами". У регіонах повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони по цілях противника. Потужні вибухи прогриміли в Одесі та Кривому Розі.

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