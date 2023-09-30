УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Вночі РФ атакувала Вінницьку область: є "приліт" в об'єкт інфраструктури

Анна Ярославська
30 вересня 2023, 07:41 оновлено 30 вересня, 07:53
За попередніми даними, постраждалих внаслідок російської атаки немає.
Ракетний удар
РФ атакувала Вінницьку область / Колаж: Главред, фото: скріншот

Вночі 30 вересня у Вінницькій області прогриміли вибухи. У Калинівській міськраді та ОВА повідомили про "прильоти". Повітряні сили ЗСУ повідомляли про "Шахеди" на території регіону.

"На жаль, є прильоти. Зберігайте спокій. До закінчення тривоги всі в укриттях. Міський голова знаходиться на місці подій. Нічого не коментуйте в соціальних мережах і не виставляйте фото", - йдеться в повідомленні Калинівської міськради.

Начальник ОВА Сергій Борзов пізніше повідомив, що у Вінницькій області є влучання в об'єкт інфраструктури".

відео дня

Згодом міськрада повідомила, що у Калинівській громаді проводяться заходи з ліквідації наслідків влучання ворожих ракет.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Як повідомляв Главред, в ніч на 28 вересня 2023 року російські окупанти атакували Україну 44 ударними БПЛА. Українські сили протиповітряної оборони протягом ночі знищили понад 30 ударних безпілотників ворога.

25 вересня РФ вдарила по Україні "Шахедами", "Оніксами" і "Калібрами". У регіонах повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони по цілях противника. Потужні вибухи прогриміли в Одесі та Кривому Розі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Вінницька область новини України війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

Вночі РФ атакувала Вінницьку область: є "приліт" в об'єкт інфраструктури

Вночі РФ атакувала Вінницьку область: є "приліт" в об'єкт інфраструктури

07:41 Україна
Іран може озброїти РФ гіперзвуковими ракетами: Данілов попередив про загрозу

Іран може озброїти РФ гіперзвуковими ракетами: Данілов попередив про загрозу

22:42 Україна
"Сьогодні не осінь 2022-го року": Подоляк анонсував потужну "бавовну" на території РФ

"Сьогодні не осінь 2022-го року": Подоляк анонсував потужну "бавовну" на території РФ

21:23 Світ
Всі головні новини

Останні новини

07:41

Вночі РФ атакувала Вінницьку область: є "приліт" в об'єкт інфраструктури

06:22

Іранські ракети Fateh-110 і Zolfaghar: яка головна проблема для наших ППОПогляд

05:30

У чому піти на побачення: прості поради, які подарують приємну зустріч

04:45

Знищення Чорноморського флоту: експерт розкрив "вогняний" сценарій

03:41

Гороскоп на жовтень 2023 для Дів: романтика, підвищення на роботі й подорожВідео

Україна знищить Кримський міст ракетами ATACMS, війська РФ тікатимуть із півострова – ЗаблоцькийУкраїна знищить Кримський міст ракетами ATACMS, війська РФ тікатимуть із півострова – Заблоцький
02:10

"Цей прогноз справдиться": Огризко відповів, чи закінчиться війна наступного рокуВідео

01:35

Військово-морський експерт спрогнозував, коли почнеться звільнення Криму

29 вересня, п'ятниця
23:50

В РФ заговорили про війну до 2025 року: Яковенко розповів, що задумав Путін

22:53

Здійснював приголомшливі розвідувальні рейди: на Донеччині загинув хоробрий воїн

Реклама
22:42

Іран може озброїти РФ гіперзвуковими ракетами: Данілов попередив про загрозу

22:01

Гороскоп на жовтень 2023 для Терезів: любов на відстані та повернення податківВідео

21:54

Путін нагороджував у Кремлі: "героя РФ" пов'язали за вбивство дівчини в Луганську

21:32

Це ходова закуска, яку змітають зі столу за 2 хвилини: рецепт дивовижної страви

21:23

"Сьогодні не осінь 2022-го року": Подоляк анонсував потужну "бавовну" на території РФ

21:21

Найсильніша магнітна буря увірветься в Україну: відома небезпечна дата

20:43

"Все закінчиться після однієї події": астролог назвала вирішальний місяць закінчення війни в Україні

20:16

Віталій Портников. Путін знайшов нового ПригожинаВідеоблоги

20:15

Україна вступить в Євросоюз до 2030 року - посол ЄС

20:09

У РФ злякалися вибухів на Брянщині та заявили про "українську ДРГ"

19:53

ЗСУ пішли вперед, РФ будує нову лінію оборони: у розвідці назвали напрямок

Реклама
19:31

Туман і дощ: де погода буде найгіршою в останній день вересня

19:12

Путін і Кадиров влаштували виставуПогляд

18:47

У розпал війни з Україною: Путін наказав призвати в армію десятки тисяч людей

18:43

Кличко скликає позачергову військову сесію з питань додаткової допомоги захисникам

18:32

"Чорноморський флот РФ - курка без голови": названо місто, куди РФ перекине кораблі

18:31

Як правильно – "суднО" чи "сУдно": Авраменко озвучив відповідь, яка точно запам'ятається

17:58

Значення імені Анна: дізнайся його таємницю, долю і походження

17:46

Україна налагодить виробництво систем ППО: у Зеленського зробили гучну заяву

17:10

"Енергоатом" відмовився від ремонту енергоблоку, бо "Укренергомашини" запропонували низьку ціну - нардеп

16:59

Що потрібно зробити з тапками 30 вересня: прикмети та заборони дня

16:56

Що приносить в будинок азалія: який дивний вплив на людину може надати квітка

16:55

Як швидко прибрати синяк: нескладні способи допоможуть впоратися з неприємністю

16:54

Не потрібно все ускладнювати: зірка "Холостячки" Мішина розповіла, як скинула 12 кг

16:54

Розвал Росії: ексглава МЗС назвав регіон РФ, який "відвалиться" першимВідео

16:36

"Винесемо Кримський міст ракетами ATACMS": експерт про удар по "гордості Путіна"

16:31

Психолог Дмитро Карпачов пояснив жінкам, як не бути рабинею у свого чоловіка

16:17

Російська ППО добре відпрацювала: окупанти збили власний винищувач Су-35

16:11

Гіркі сльози: 3 знака зодіаку наздоженуть любовні проблеми в жовтні

15:46

У МЗС потролили Орбана, який зганьбився маячнею щодо війни та кордонів України

15:39

Будять сусідів і не дають спати: чому собаки починають вити вночі

Реклама
15:32

Україна не готова на 100% до зимових ударів РФ по енергооб'єктах - ОП

15:17

"Моє тіло виглядає по-різному": Раміна показала як насправді виглядає без фотошопу

15:07

Удари по Чорноморському флоту і прорив на Крим: у Bloomberg назвали цілі України

14:54

Бронештурми не працюють: з'явився тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни

14:39

"Що ви можете повторити?": актор Смольянінов, який виїхав з Росії, розніс у пух і прах Путіна

14:38

Знайшли мертвою в парку: в Стамбулі померла зірка турецьких серіалів

14:36

Акціонер Parimatch українець Ізмайлов вклався в британський стартап разом із російським банкіром Ваксманом актуально

14:16

Звалилася на лід і вивалила принади: російська співачка зганьбилася на льоду в Мінську

13:56

Як прибрати сліди від води на меблях: 4 способи впораються "на відмінно"

13:42

"Була тиша і темрява": Віра Брежнєва випустила кліп на україномовну піснюВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти