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Росія вивела кораблі в Чорне море: у ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів

Андрій Ганчук
29 вересня 2023, 12:04 оновлено 29 вересня, 12:14
Три військові кораблі, які країна-окупант Російська Федерація вивела в Чорне море, несуть до 24 ракет Калібр, розповіли в Силах оборони півдня України.
Калібр, корабель РФ
Рівень загрози ракетних ударів надзвичайно високий - ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Агресорка Росія вивела в Чорне море свої ракетоносії. На кораблях в сумі може бути до 24 ракет Калібр. Загроза нанесення ракетних ударів надзвичайно висока, слід оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Про це заявили в Силах оборони Півдня України.

Як повідомили в пресслужбі Сил оборони, окупанти вивели на бойове чергування три ракетоносії.

"На бойовому чергуванні три ракетоносії: малий ракетний корабель типу "Буян-М" і два фрегати "Адмірал Макаров" і "Адмірал Ессен". Сумарний залп "Калібрів" може досягати 24", - зазначено в повідомленні.

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У ЗСУ попередили про високий рівень загрози ракетних ударів і закликали уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги.

"Рівень ракетної загрози надзвичайно високий! Не панікуємо, але на сигнали повітряної тривоги оперативно реагуємо", - підкреслили в Силах оборони.

Ситуація в Чорному морі

ВСУ в середині вересня розтрощили великий десантний корабель РФ "Мінськ" і підводний човен у Севастополі. Вони виведені з ладу на тривалий період і можуть не підлягати відновленню.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко вважає, що Україна може знищити Чорноморський флот. На його думку, Росія здатна відвести флот до Каспійського моря.

Росію в Чорному морі охопив страх, розповіла представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Вона акцентувала увагу на тому, що Росія намагається перебазувати свої кораблі до Новоросійська через загрозу ударів з боку ЗСУ.

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ЗСУ Чорне море Калібр війна Росії та України
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