7 ракет атакували важливий об'єкт: всі подробиці обстрілу Одеської області

РФ атакувала Одеську область протикорабельними ракетами"Онікс". Вони летять низько і дуже швидко.

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РФ атакувала Одеську область протикорабельними ракетами" Онікс " / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Російські окупанти вдарили по Одеській області протикорабельними ракетами "Онікс". Це під час телемарафону підтвердив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Вже бачимо третю атаку "Оніксів". Таким чином, за попередньою інформацією, з 10 години і станом на зараз противник застосував до 4 ракет П-800 "Онікс" по Одеській області, десь південніше обласного центру", - сказав Ігнат.

Він додав, що українській системі ППО складно збивати ці ракети, адже вони летять низько і швидко. Однак українські військові намагаються вплинути на ці ракети за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

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"З ракетами боротися - це така справа. Потрібно боротися з носіями, з випускаючими їх", - додав спікер.

Ракети вдарили по важливому об'єкту інфраструктури

Російські окупанти вдарили по важливому об'єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одеської області. По цьому об'єкту ворог випустив 7 ракет. В результаті цього є пошкодження. Про це на своєму каналі в Telegram розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Його слова підтвердила і начальник об'єднаного координаційного пресцентру оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Сім ракет були випущені різного класу по об'єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі, об'єкт уражений, масштаби руйнування ми уточнимо. Поки інформації про постраждалих немає", - розповіла Гуменюк.

Обстріл Одеської області

19 липня стало відомо про те, що Росія вдарила по двох портах в Одесі. Вночі були атаковані порти, які задіяні в роботі зернового коридору.

Вже 20 липня РФ вдарила по Одесі протикорабельними ракетами. В результаті російської атаки в центрі Одеси спалахнула пожежа на площі 300 квадратних метрів. Є руйнування і постраждалі.

21 липня РФ запустила протикорабельні ракети "Онікс". Потужні вибухи пролунали в Одеській області.

Таким чином, окупанти вже третій день поспіль атакують Одеську область своїми ракетами і дронами.

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