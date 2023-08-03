РФ обстріляла у Херсоні рятувальників, які гасили собор: четверо поранених

Працівники ДСНС якраз гасили пожежу у Свято-Катериненському соборі, яка спалахнула після першого обстрілу, і в цей момент потрапили під другу атаку.

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У Херсоні окупанти обстріляли рятувальників/ колаж: Главред, фото: ДСНС України

Російські окупанти вранці у четвер, 3 серпня, здійснили повторний обстріл Херсона. Під час цієї атаки загарбники поранили рятувальників, які в цей час гасили пожежу у Свято-Катериненському соборі, спричинену першим обстрілом.

Про це повідомили у ДСНС України. Поранення отримали четверо рятувальників, їх госпіталізували.

"Ворог обстрілює рятувальників з перших днів повномасштабного вторгнення. Сьогоднішній ранок, на жаль, не є виключенням. Херсон. Під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл. Постраждало четверо співробітників ДСНС", – йдеться у повідомленні.

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Усіх постраждалих забрали до лікарні, їм надають необхідну допомогу. Також під час обстрілу була пошкоджена спецтехніка.

Атаки РФ дронами по Україні

У ніч на 1 серпня відбулася нічна атака дронів по Харкову та області. Було зафіксовано влучання у гуртожиток, один з дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків. Повідомляли про одного постраждалого.

У ніч на 2 серпня у Києві гриміли вибухи, РФ атакувала "Шахедами". Групи дронів заходили до столиці України одночасно за кількома напрямками. Всі повітряні цілі – понад 10 БпЛА – були знищені. було зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах Києва.

Також у ніч на 3 серпня РФ атакувала Київ дронами. У повітряному просторі біля Києва під час нічної ворожої атаки силами та засобами ППО ЗСУ були знищені всі повітряні цілі – це близько 15 "Шахедів".

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