Росіяни обстріляли ТЦ, церкву лікарню в Херсоні: поранено 9 осіб

3 серпня окупанти знову били по Херсону. Всього по місту ворог випустив 42 снаряди.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-obstrelyali-tc-cerkov-bolnicu-v-hersone-raneny-9-chelovek-10490758.html Посилання скопійоване

По місту Херсон ворог випустив 42 снаряди / Колаж: Главред, фото: скріншот

Увечері 3 серпня російські окупанти в черговий раз обстріляли Херсон. Було зафіксовано влучання у торговий центр, а також медустанову. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в Telegram.

"Сьогодні (3 серпня, - ред.) весь день окупанти б'ють по центру міста. Під вогнем житлові квартали, соціальна інфраструктура", - повідомив голова Херсонської ОВА.

За його словами, ввечері окупанти знову здійснили обстріл міста.

відео дня

"Влучили у торговий центр, а також - медустанову. Попередньо, без постраждалих", - зазначив Прокудін.

Вранці 4 серпня голова Херсонської ОВА повідомив, що за минулу добу противник здійснив 53 обстріли, випустивши 241 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

"По місту Херсон ворог випустив 42 снаряди. Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю церкви, територію парку, будівлю релігійного закладу, кінотеатру, об'єкт інфраструатури, торговий центр, територію медичного закладу і будівлі пенітенціарної установи в Херсоні", - йдеться у повідомленні.

Через російську агресію дев'ять осіб отримали поранення.

Дивіться відео - Російські окупанти у четвер ввечері знову обстріляли Херсон:

РФ обстріляла Херсон / скріншот

Обстріли Херсона

Вранці у вівторок, 1 серпня, російські окупаційні війська обстріляли лікарню в Херсоні. Загинув молодий лікар, який лише кілька днів тому приступив до своїх обов'язків. Поранена медсестра.

Як повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, сьогодні близько 11:00 армія РФ в черговий раз обстріляла центр Херсона. Пошкоджено будівлю лікарні, автотранспорт.

Російські окупанти з серпня також обстрілювали Херсон. Під час повторного обстрілу міста загарбники поранили рятувальників, які в цей час гасили пожежу в Свято-Катериненському соборі, викликану першим обстрілом. Поранення отримали четверо рятувальників, їх госпіталізували.

Інші новини: